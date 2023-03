Il costo totale dell’investimento è stato stimato in circa 11 milioni di euro e sono state individuate risorse aggiuntive per 7,6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai fondi già esistenti di circa 2,5 milioni

ASCOLI PICENO – Il ponte sull’Ancaranese sarà ricostruito. Il costo totale dell’investimento è stato stimato in circa 11 milioni di euro e sono state individuate risorse aggiuntive per 7,6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai fondi già esistenti di circa 2,5 milioni.

All’incontro con i giornalisti, il 18 marzo, per annunciare il progetto erano presenti il Presidente della Provincia Sergio Loggi, il Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, l’on Augusto Curti, l’Assessore Regionale Andrea Antonini, la Consigliera Regionale Monica Acciarri, i sindaci di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e di Ancarano Angelo Panichi, l’Assessore comunale di Castel di Lama e Consigliere provinciale Luca Cristofori ed i Consiglieri provinciali con delega alla viabilità Daniele Tonelli e con delega al Bilancio Marco Teodori. Alla conferenza stampa ha anche partecipato il Presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli.

“Fin dall’inizio del mandato, la problematica del ponte è stata da subito al centro dell’impegno dell’Amministrazione Provinciale che ha lavorato in stretta sinergia con tutte le autorità territoriali, le forze politiche, economiche e sociali del territorio e con il Commissario per la ricostruzione per conseguire un traguardo strategico per il Piceno – ha dichiarato il Presidente Loggi – questa infrastruttura collega importanti aree industriali e costituisce uno snodo cruciale della strada interregionale Mezzina – Pedemontana, rappresentando di fatto la porta delle Marche e dell’Abruzzo nella direttrice nord – sud”.

L’Assessore Antonini ha sottolineato come “l’iniziativa arriva dopo una serie di volontà condivise con il coinvolgimento dei Comuni, delle Regioni Marche e Abruzzo, del Commissario Castelli e della Provincia. Questo intervento va a sanare una situazione che si prolunga da tempo all’interno di una strategia della accessibilità di ampio respiro che interessa, con significativi investimenti, importanti assi viari di collegamento.”

“La realizzazione del nuovo ponte – ha affermato la Consigliera Acciarri – costituisce un segno concreto della capacità di fare squadra per ottenere obiettivi comuni. Porto il saluto del Consiglio regionale che risulta disponibile e aperto a proposte per individuare fondi aggiuntivi a favore delle comunità locali.”

L’onorevole Curti ha rilevato come si faccia “un passo in avanti sulle infrastrutture di questo territorio intervenendo su un tassello importante del sistema della mobilità attraverso un lavoro sinergico che individua un percorso tecnico amministrativo condiviso, volto al finanziamento e alla realizzazione dell’opera. Occorre, tuttavia, dare risposte ad altre fragilità infrastrutturali ed in questa prospettiva assicuro il mio impegno.”

Il Sindaco Fioravanti ha evidenziato “l’importanza di questo risultato per il territorio, frutto della buona politica quando si lavora insieme mettendo da parte personalismi e bandiere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Ancarano Panichi che ha ricordato “l’importanza dell’opera che connette realtà territoriali da sempre unite da forti legami economici, sociali e culturali.”

Il senatore Castelli ha ricostruito la genesi dei vari finanziamenti dell’infrastruttura che “nascono con i primi fondi del Piano Complementare Sisma per poi riconnettersi in un disegno strategico sulla viabilità di vasta portata che abbraccia più territori ed è in grado di fornire soluzioni concrete alle criticità con investimenti cospicui e mirati derivanti da risorse economiche di differenti tipologie. Da evidenziare infine – ha detto il Commissario straordinario – che il ponte sull’Ancaranese sarà di tipo strallato unendo sicurezza, funzionalità ed estetica”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.