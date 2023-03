L’obiettivo è quello di illustrare nel dettaglio la situazione in essere, al fine di trovare relative e immediate soluzioni a questa tematica

ASCOLI PICENO – “Una commissione congiunta per discutere, di concerto con gli organi competenti, sulla situazione relativa agli alloggi popolari in città. In qualità di sindaco di Ascoli Piceno, ho sollecitato il presidente della commissione urbanistica, Maurizio Simonetti, e il presidente della commissione politiche sociali, Elena Stipa, a convocare una commissione congiunta per affrontare un tema delicato per la comunità ascolana”.

Così il sindaco Marco Fioravanti, in una nota diffusa il 24 marzo: “Quello di Ascoli Piceno, infatti, è un Comune ad alta tensione abitativa: sono tanti i cittadini e le famiglie inseriti nella graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi popolari. Per questo motivo, ho sollecitato i presidenti delle due commissioni consiliari a convocare una commissione congiunta: l’obiettivo è quello di illustrare nel dettaglio la situazione in essere, al fine di trovare relative e immediate soluzioni a questa tematica”.

