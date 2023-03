Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate aumentano le occasioni per trascorrere il tempo all’aria aperta

ASCOLI PICENO – Una nuova area giochi a disposizione dei bambini, e non solo, nel quartiere di Monticelli, in Largo delle Peonie.

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate aumentano le occasioni per trascorrere il tempo all’aria aperta, tanto che l’Amministrazione comunale ha deciso di investire 45mila euro di fondi propri per garantire uno spazio attrezzato e adeguato, soprattutto per i più piccoli.

L’intervento è stato portato a termine con il posizionamento dei nuovi giochi e dei relativi tappeti antitrauma, e l’installazione di alcune panchine. È stata anche riqualificata l’area che ospitava i giochi ammalorati, mettendo così a disposizione del popoloso quartiere di Monticelli un ulteriore piccolo polmone verde.

