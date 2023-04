ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di Pickleball riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni che si svolge presso la Palestra Yuki Club in via delle azalee ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa rientra nelle le attività del progetto “NET. Oltre le reti” realizzato nel territorio nazionale da Csi e U.S. Acli e finanziato da Sport e Salute.

Il progetto, che ad Ascoli Piceno è coordinato dal comitato provinciale U.S. Acli Aps e dall’ASD Yuki Club, si propone di contrastare l’abbandono scolastico e di favorire l’educazione al digitale, alle reti, anche come contrasto ad ogni forma di cyberbullismo, particolarmente delicata nella fascia di età dei destinatati del progetto.

Il Pickleball è uno sport di racchetta che richiama le tecniche e le regole del tennis, del padel, del badminton e del tennis tavolo.

L’iniziativa andrà avanti ogni lunedì e mercoledì a partire dalle ore 18 e darà la possibilità di apprendere le nozioni di uno sport divertente e facile da giocare anche per chi non ha mai preso una racchetta in mano.

Le attrezzature sportive per realizzare il corso saranno messe a disposizione dall’organizzazione.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3442229927.

