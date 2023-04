Il progetto garantisce 2 ore di attività gratuita a settimana per 6 mesi per ciascun partecipante ed è riservato agli utenti di tutte le età. Hanno aderito anche la Ssd Uispiceno e la Bocastrum United

ASCOLI PICENO – La Uisp territoriale di Ascoli Piceno aderisce al progetto “Attivati!” riservata agli utenti di tutte le età in 88 città italiane. A partire dal mese di aprile infatti, adulti e bambini potranno riscoprire l’attività fisica, motoria e sportiva nella propria città e in maniera totalmente gratuita. Il progetto “Attivati! Stili di vita attivi contro la sedentarietà” è finanziato da Sport e Salute Spa e si rivolge alla popolazione, anche migrante, di tutte le fasce d’età (dai 3 agli over 60) e alle persone con disabilità. Lo scopo dell’iniziativa e quello di promuovere uno stile di vita sano e attivo a tutti coloro che nella quotidianità sono persone sedentarie.

Escursionismo, pattinaggio, parkour, calcio, gruppi di cammino, danza e yoga sono alcune delle attività promosse dal progetto in 18 regioni italiane. Le proposte sono organizzate e differenziate per fasce d’età. Troveremo i bambini dai 3 ai 6 anni che potranno sperimentare Gioco, Sport e Avventura, i ragazzi dai 7 ai 16 anni coinvolti in sport e attività di gruppo ed individuali, gli adolescenti dai 17 ai 24 anni che si cimenteranno negli Un-Conventional Sports, gli over 25 incentrati sul benessere in relazione all’attività fisica e gli over 60 che potranno mettersi in gioco con le attività di invecchiamento attivo.

Per le persone con disabilità sono previste attività che mettono in relazione sport, gioco e disabilità. Il progetto garantisce 2 ore di attività gratuita a settimana per 6 mesi per ciascun partecipante. Tutte le attività proposte avranno un focus specifico verso il genere femminile, affiancando all’attività motoria un lavoro di sensibilizzazione riguardo le pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, con l’obiettivo di ridurre il gender gap in questi contesti. Oltre al Comitato Uisp territoriale di Ascoli Piceno, hanno aderito la Ssd Uispiceno e la Bocastrum United.

“Per il nostro comitato – ha dichiarato il Presidente Daniel Ficcadenti – è un altro tassello importante che si aggiunge nella nostra. progettazione. Ormai il nostro ente deve guardare al futuro attraverso le attività sportive che hanno una visione rivolta al sociale “. Operatori, tecnici ed educatori che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità di essere formati ed aggiornati per ottenere le competenze per lavorare in contesti sociali disagiati e con persone con disabilità, con la finalità di promuovere attività sportive inclusive dove tutti possano giocare insieme.

“Attivati! Stili di vita attivi contro la sedentarietà” prevede, in aggiunta, un’azione rivolta agli operatori dell’associazionismo sportivo per offrire, a tariffe vantaggiose, occasioni di formazione sulla metodologia e l’organizzazione di attività di sport per tutti.

