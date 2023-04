Allo stadio “Stirpe” di Frosinone alle 15 si sfidano la capolista Frosinone e l’Ascoli, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie B.

Picchio a quota 39 punti controi 63 i punti ottenuti dai ciociari.

Termina due a zero allo “Stirpe” per i ciociari, decidono i gol al 41′ di Lucioni che infila di testa su assist di Insigne e poi nella ripresa al 50′ Mulattieri, ancora in colpo di testa, stavolta su cross di Mazzitelli chiude il discorso.

TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono; Rohden (87′ Garritano ), Mazzitelli (71′ Kone ), Boloca ; Insigne (71′ Baez ), Mulattieri 7 (56′ Moro ), Bidaoui (71′ Caso ). A disposizione: Loria, Monterisi, Kalaj, Cotali, Kujabi, Gelli, Borrelli. Allenatore: Grosso

ASCOLI (4-3-1-2): Leali ; Donati , Botteghin, Quaranta (59′ Bellusci ), Falasco (67′ Giordano ); Collocolo , Buchel (59′ Marsura ), Caligara; Mendes (72′ Lungoyi); Forte , Dionisi (67′ Gondo ). A disposizione: Guarna, Adjapong, Eramo, Giovane, Proia, Falzerano, Palazzino. Allenatore: Breda

Reti: 41′ Lucioni, 50′ Mazzitelli

Spettatori totali: 11.476 (di cui 1.121 ospiti);

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina.

Assistenti sono Antonio Vono della sezione di Soverato e Davide Miele di quella di Torino.

Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze

VAR (on-site) Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR (on-site) Salvatore Longo della sezione di Paola.

Fra i bianconeri a parlare sono stati Giuseppe Bellusci e Francesco Donati.

Bellusci: “Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, ce la siamo giocata; nella ripresa, dopo il gol, non siamo riusciti a tornare in partita, analizzeremo in settimana le poche cose fatte bene e le tante sbagliate. Sono arrabbiato per la prestazione, dovevamo dare di più per noi stessi e per gli oltre mille tifosi arrivati a Frosinone. Non riusciamo a fare quello step in più che facciamo solo a fasi alterne e di questo sono deluso. Fisicamente sto abbastanza bene anche se ho avuto un po’ di fastidio. Rientravo oggi dopo un mese in cui ho indossato il tutore; ringrazio lo staff medico e riabilitativo che mi hanno permesso di avere una condizione decente”.

Donati: “Abbiamo subito due gol su palle inattive, è mancata un po’ di attenzione sicuramente, ma non credo abbiamo perso lo spirito messo in campo col Brescia. Bisogna alzare l’asticella a livello individuale e collettivo”.

Questo il commento di Mister Breda al termine di Frosinone-Ascoli:

“E’ mancata l’attenzione sui dettagli, soprattutto nel secondo tempo; quando giochi contro queste squadre, devi fare una prestazione di assoluto livello sotto tutti i punti di vista. Abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo provato a prenderli alti, ma nel finale di gara non siamo stati così brillanti come col Brescia in dieci. Avremmo potuto mettere più attenzione nei particolari, più voglia di battagliare. Dobbiamo tornare ad avere voglia di portare a casa il risultato”

