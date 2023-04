ASCOLI PICENO – “Il valore delle donne. Come diventare straordinarie nell’era digitale”: è il titolo del libro di Daniela Tiburzi, Marzia Ascani e Teresa Natale, edito da Capponi Editore, e che sarà presentato domenica prossima, 16 aprile al Caffè Meletti, alle ore 17,30.

All’appuntamento prenderà parte anche il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. A dialogare con le autrici ci sarà Domenico Capponi, l’editore.

Si tratta è un libro di self help realizzato da tre donne straordinarie: Daniela, Marzia e Teresa che, già da diversi anni, si occupano di aiutare le persone a trovare il proprio equilibrio affettivo e lavorativo. Le tre autrici, partendo dalle loro esperienze personali e raccogliendo storie di altre donne, hanno deciso di mettersi in gioco ancora una volta e di unire le loro energie per fornire uno strumento utile a tutte quelle donne che si ritrovano a dover conciliare la propria vita personale con quella professionale. Non è una cosa semplice, ma neanche impossibile… È una sfida e, come tale, necessita di un giusto approccio.

Il libro, arricchito da un corredo di esercizi, si pone come obiettivo quello di aiutare le lettrici a sviluppare le competenze necessarie per essere straordinarie nell’era digitale, fornendo loro gli strumenti e le strategie per trovare le proprie passioni, per conoscere meglio sé stesse e per poter superare le sfide quotidiane senza farsi sopraffare dallo stress e dalle insicurezze. Inoltre, darà a ognuna la giusta impostazione per considerarsi attrice protagonista della propria vita ed essere in grado di scegliere la strada migliore per sé stessa, non in funzione degli altri o del contesto che le circonda, ma in relazione al proprio talento. Domandandosi più spesso “chi sono” o “cosa mi rende unica”, confrontandosi con vissuti diversi ed eliminando le parole depotenzianti per sostituirle con quelle potenzianti, le lettrici potranno raggiungere la “consapevolezza”, una delle parole-chiave del libro.

Una narrazione scorrevole e limpida, che mira dritta al punto. Storie di donne in cui ritrovarsi e specchiarsi… per trasformare le proprie debolezze in punti di forza.

Daniela Tiburzi è nata a San Benedetto del Tronto nel 1975. Dopo il diploma, frequenta il programma nazionale per la formazione continua degli opera tori della Sanità e nel 2004 diventa titolare di un laboratorio odontotecnico ad Ascoli Piceno, dedicandosi allo sviluppo e alla ricerca dell’innovazione nel settore dentale.

Diplomata al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) e da sempre appassionata di marketing e comunicazione, ha intrapreso un percorso di diversificazione del lavoro per aiutare colleghi e clienti a pubblicizzarsi online: in veste di business coach aiuta le persone impiegate a diversi livelli a valorizzare e potenziare le proprie competenze sul piano lavorativo; in qualità di executive coach aiuta le persone coinvolte nell’area direzionale a potenziare e valorizzare le proprie capacitaà. Dal 2018 si occupa di comunicazione sanitaria: grazie alla sua esperienza come consulente ha sviluppato un approccio empatico e rispettoso nei confronti dei pazienti, aiutandoli così a superare le loro paure e diventando “la coach del sorriso perduto”. È autrice del libro Il tuo capitale è in bocca – Scegli il dentista giusto, salvaguardando il portafogli (Mind edizioni, 2018) e dell’e-book Comunicazione sorridente.

