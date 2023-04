Como-Ascoli stadio “Sinigaglia” ore 13 gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B.

Nel Como gli ex bianconeri Chajia e Parigini. Breda conferma il 4-3-1-2 con Proia che ha ben figurato nell’ultima gara di nuovo dal primo minuto e Gondo al posto dello squalificato Forte. Sono 342 i tifosi biancoeri presenti nel settore ospite.

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (68′ Chajia); Vignali(60’Da Cunha,), Arrigoni (60’Parigini), Bellemo, Iovine, Ioannou (82’Blanco); Cerri, Cutrone (68′ Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Canestrelli, Cagnano, Fabregas, Faragò, Baselli, Mancuso. Allenatore: Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (45’Adjapong), Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (78’Giovane), Proia (84′ Eramo); Caligara (82’Bellusci); Gondo, Dionisi (78’Mendes). A disposizione: Guarna, Quaranta, Falasco, Falzerano, Gnahorè, Lungoyi, Palazzino. Allenatore: Breda

ARBITRO Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

Assistenti sono Damiano Margani di Latina e Dario Garzelli di Livorno. Quarto Ufficiale Stefano Milone di Taurianova, al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta (on-site), AVAR Luca Zufferli di Udine (on-site).

RETI: 67′ Dionisi rig., 91′ Cerri rig.

NOTE: Ammoniti Vignali (20′), Proia (40′), Leali (73′) Buchel (77′). Assegnati 2′ di recupero nel primo tempo.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ dopo 5′ di recupero termina il match

91′ SI RIPRESENTA CERRI DAL DISCHETTO. Leali intuisce ma non riesce a parare il tiro di Cerri

90′ RIGORE PER IL COMO. Cross dalla destra di Gabrielloni, Bellusci in scivolata la tocca gol gomito, check var che conferma il penalty

80′ PALO DI PARIGINI, caos in area bianconera, colpo di testa di Parigini che su cross di Chajia colpisce la traversa

79′ Mendes ci prova dalla distanza palla alta

778′ doppio cambio Ascoli, fuori Buchel dentro Giovane, fuori Dionisi e dentro Mendes

75′ DAL DISCHETTO CERRI, LEALI LO IPNOTIZZA E PARA

73′ attacca il Como con Parigini, poi il tiro di Cerri svatte sulla mano di Simic che era intervenuto in scivolata. L’arbitro assegna il rigore e attende il Var, ammonito Leali per proteste. Confermato il penalty

67’GOOOOOOOL ASCOLI BATTE IL RIGORE CAPITAN DIONISI, che spiazza Gomis e fa 5 gol in campionato

65′ RIGORE PER L’ASCOLI gran tiro di Giordano dalla distanza, Gomis respinge Dionisi stoppa al volo e calcia ma Gomis lo atterra ed è rigore

60′ doppio cambio Como

59′ gran tiro dalla distanza di Caligara che gomis para senza troppi problemi

58′ Adjapong prova a sfondare sulla destra entra in area e conquista un corner

53′ partita equilibrata con qualche manovra interessante sempre di Ioannou

45′ Adjapong in campo al posto di Donati

PRIMO TEMPO

47′ termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

43′ Dionisi si invola verso l’area serve Collocolo che però perde il tempo poi serve a rimorchio Caligara per il tiro, muro della difesa

39′ giallo per Proia che al limite abbatte Ioannou, punizione dal limite dell’area proprio sulla linea. Batte Cerri che colpisce in pieno la barriera, corner per il Como il terzo della partita

38′ PALO DI CERRI, cross rasoterradi Vignali sul primi palo alla sinistra di Leali, anticipa tutti Cerri che di prima intenzione con un tap in colpisce il palo

31′ occasione Ascoli, Dionisi di prima cerca il gol con un rasoterra dal limite, colpisce però il difensore comasco Vignali

28′ punizione dai 25 metri per l’Ascoli da posizione centrale, batte Dionisi che colpisce la barriera

27′ Ioannou ancora pericoloso sulla sinistra, tiro diagonale che termina sulla rete esterna della porta

23′ continua a spingere in maniera pericolosa il Como, ancora Ioannou serve Cerri in area, il centravanti sul primo palo tenta un esterno a volo che termina di poco sopra la traversa

16′ punizione da zona interessante per il Como, intevento irregolare di Proia su Cerri dopo uno bello scambio Cutrone-Cerri. Punizione dal limite, batte Arrigoni palla deviata in corner dalla barriera

14′ primo squillo dell’Ascoli, Dionisi dai 20 metri stoppa si gira e tira in porta, girata volante che termina sul fondo

11′ ancora pericoloso il Como con un’azione identica a quella che aveva portato al gol, Cutrone in scivolata impatta il cross dalla sinistra ma la palla termina di poco sul fondo

9′ annullato dopo il check var.

6′ GOL COMO. contropiede veloce, cross di Ioannou e Cerri in scivolata infila al volo. Check var per un possibile offside

5′ Gondo parte in veocità versol’area, al limite Binks lo ferma irregolarmente ma l’arbitro inspiegabilmente assegna punizione al Como

0- inizio del match, Ascoli con la classica maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi, batte il calci di inizio capitan DIonisi

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.