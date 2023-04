Principalmente si investirà in un piano di supporto ai sistemi di raccolta Porta a Porta mediante l’installazione di Isole Ecologiche a favore di utenze domestiche e non domestiche e un sistema di raccolta con cassonetti

OFFIDA – Dal Pnrr un contributo di 791.000 euro al Comune di Offida, per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono destinati ai 33 comuni piceni facenti parte dell’Ata (Assemblea territoriale d’Ambito). Un totale di 14 milioni di euro.

“L’ottenimento delle risorse concesse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Ata Rifiuti di Ascoli Piceno – commenta il Sindaco Luigi Massa – è un risultato importante frutto di un lavoro sinergico tra Comuni, l’Ata della Provincia di Ascoli Piceno e i gestori, che ci consentirà di realizzare investimenti migliorativi dei servizi, investimenti che assumono maggiore importanza perché programmati in rete.”

Il Comune di Offida suddividerà la somma di 791.000 euro in diversi interventi a partire dalla realizzazione di un centro di riuso (costo 127 mila euro)

Principalmente si investirà in un piano di supporto ai sistemi di raccolta Porta a Porta mediante l’installazione di Isole Ecologiche a favore di utenze domestiche e non domestiche e un sistema di raccolta con cassonetti stradali. Saranno utilizzati software e hardware per gestire gli aspetti gestionali: la geolocalizzazione, la trasmissione dei dati di raccolta e il sistema di tariffazione puntuale.

Per favorire una raccolta differenziata “intelligente” – ovvero misurabile e che permetta l’identificazione del conferitore – saranno installati cassonetti condominiali con calotte, verranno acquistati nuovi mastelli a favore di utenze domestiche e non domestiche e saranno posizionati cassonetti stradali ad accesso controllato per umido, indifferenziato, pannolini e pannoloni.

