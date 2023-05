ASCOLI PICENO – Avere la 32^ Convention delle Camere di Commercio italiane all’estero significa ospitare le rappresentanze imprenditoriali del mondo qui nel cuore dell’Italia.

“Le Camere di Commercio italiane all’estero sono un fondamentale nodo di aggregazione delle comunità di affari italiane nel mondo e, al contempo, di quelle estere che guardano all’Italia. Al di là del prestigio e della soddisfazione di essere stati scelti tra tanti territori concorrenti, si tratta di un’occasione per presentare la nostra realtà economiche ma soprattutto dare un’occasione importante alle piccole e piccolissime imprese di tornare protagoniste nei mercati internazionali.”

INFO, ISCRIZIONI E PROGRAMMA:https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/in-evidenza/32a-convention-delle-camere-di-commercio-italiane-allestero-16-20-giugno-1/32a-convention-delle-camere-di-commercio-italiane-allestero-16-20-giugno

Le Camere di Commercio estere aderenti ad Assocamerestero, riunite in plenaria nelle Marche, forniscono gli strumenti per supportare le PMI in un percorso virtuoso e personalizzato dentro nuovi modelli di internazionalizzazione. Per questo, oltre agli usuali incontri interni all’associazione, sono previsti due momenti di cruciale importanza per il territorio e le imprese marchigiane. Si tratta del 16 giugno, giornata dedicata agli Stati Generali dell’Internazionalizzazione, dove a fare il punto sul tema saranno massime autorità istituzionali internazionali e nazionali.

Altra data da segnare in agenda quella del 19 giugno, giorno in cui i delegati delle 84 Camere estere di 61 Paesi incontreranno le imprese in appuntamenti personalizzati. Con la formula one-to-one gli imprenditori marchigiani potranno conoscere direttamente le opportunità offerte dai mercati internazionali di interesse e a loro volta presentarsi ad essi attraverso l’intermediazione dei referenti delle Camere di Commercio di tutto il mondo.

CHE COSA SONO LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO

Guarda il video con la presentazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero.

Il Who’s Who è uno strumento-guida che consente di entrare in contatto con il network delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e scoprire i servizi offerti alle imprese, per partire con il piede giusto nello sviluppo del proprio business all’estero.

Programma 16 giugno Gli Stati Generali del Made in Italy nel mondo. Scarica il programma del 16 giugno