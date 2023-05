L’Ascoli calcio Primavera di Mister Nosdeo disputerà i Play Off di categoria per il passaggio in “Primavera 1”

ASCOLI PICENO – Importante traguardo quello raggiunto dalla Primavera di Mister Nosdeo, che disputerà i Play Off di categoria per il passaggio in “Primavera 1” in virtù dei 59 punti conquistati nella regular season, frutto di 17 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

E’ Ascoli-Spal il primo incontro Playoff e si disputerà al Picchio Village sabato 20 maggio, alle ore 14:30. La Spal, che ha chiuso la regular season al 5° posto, ha realizzato 61 punti, gli stessi ottenuti da Venezia e Monza, ma è in svantaggio rispetto a veneti e lombardi per un peggior piazzamento negli scontri diretti.

In caso di parità dopo i 90’, si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Permanendo la situazione di parità, il passaggio in semifinale playoff sarà deciso dalla lotteria dei rigori. Gli altri match in programma sono Parma-Cosenza, Venezia-Benevento e Virtus Entella-Monza.

Info biglietti Ascoli-Spal – Quarti di finale Playoff: dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 17 maggio, e fino alle ore 12:00 di sabato 20 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere ad Ascoli-Spal, match valido per i Quarti di Finale Playoff, in programma sabato 20 maggio, alle ore 14:30, al Picchio Village. I biglietti (400 a disposizione), in vendita al prezzo unico di 5,00 €, sono disponibili presso l’Ascoli Store di via Cairoli ad Ascoli Piceno. I biglietti invenduti allo Store saranno disponibili all’ingresso della Tribuna del Picchio Village dalle ore 13:00 di sabato 20 maggio.

Lo store è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.