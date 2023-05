ASCOLI PICENO- Dopo lo straordinario successo della prima edizione de La notte, il circo e la luna, un progetto della Compagnia dei Folli che lo scorso anno ha animato la notte di San Lorenzo ad Ascoli Piceno, con il supporto del Comune di Ascoli Piceno, arrivano “I venerdì in centro”, stessa organizzazione, promossi dall’amministrazione comunale.

Tre sono gli appuntamenti in calendario, tra musica, performance itineranti, giocoleria e arti circensi, aspettando la notte del 10 agosto.

Si parte venerdì 26 maggio con “Illuminiamo la città”, per proseguire la rassegna venerdì 30 giugno e venerdì 28 luglio.

Protagonista la luce, insieme alla Compagnia dei Folli, che aprirà la serata alle 21 a Piazza Arringo, e ad altre quattro compagnie: la Mabò Band – musica e clownerie itinerante, il Teatro Lunatico – giochi di fuoco, gli Artisti di strada Campania – giocoleria luminosa e Hoopnotika – danza, giocoleria, illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici.

Gli spettacoli, diffusi nel cuore del centro storico cittadino, si muoveranno, fino alle 23 circa, tra Piazza del Popolo, Piazza Arringo, Via del Trivio, Chiostro di San Francesco, Via Ceci e Corso Trieste e la partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e gratuita.

Sarà l’occasione per assistere in diretta all’inaugurazione della nuova illuminazione monumentale sia di Piazza del Popolo sia del Palazzo dell’Arengo, un altro intervento scenografico, funzionale e all’avanguardia, voluto e realizzato dal sindaco Marco Fioravanti per rendere ancora più suggestiva e affascinante la nostra città, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

