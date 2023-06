ASCOLI PICENO – Tanti gli appuntamenti sportivi alla Festa di Monticelli. Domenica 28 maggio si è disputato il primo torneo di calcio femminile organizzato dall’Ascoli Calcio in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti: Ascoli Women Cup. Si sono affrontate tre compagini, tra le migliori dei campionati di Eccellenza Marche, Abruzzo e

Umbria.

Nella prima partita l’Ascoli ha battuto il Bellante per 1-0. A seguire si è disputata Bellante-Gualdo con la vittoria delle abruzzesi per 1-0. Infine nella terza partita l’Ascoli ha battuto il Gualdo con un secco 4-0 aggiudicandosi il trofeo.

Alle premiazioni hanno partecipato oltre al dirigente dell’Ascoli Giuliano Carpani, l’assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno, Nico Stallone, il Delegato Regionale Marche del Calcio Femminile Mario Borroni e il parroco dei Ss. Simone e Giuda don Giampiero Cinelli.

Lunedì 29 maggio ha preso il via, presso lo Stadio comunale “Don Mauro Bartolini”, il XXII Memorial di calcio per la categoria Giovanissimi Cadetti 2009 under 14, dedicato al giovane parroco di Monticelli scomparso nel 1998. Il torneo organizzato dal SSD Monticelli, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti delle due parrocchie del quartiere, vede la

partecipazione di 8 squadre: Piazza Immacolata, Pagliare, Porto d’Ascoli, Porta Romana, Castel di Lama, Atletico Ascoli Sambenedettese, oltre al Monticelli.

Il Memorial ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra del Porta Romana che si è imposta sul Pagliare per 1-0. Martedì 30 il Castel di Lama ha battuto il Porto d’Ascoli per 2-1. Mercoledì 31 si sfideranno alle ore 15.00 Piazza Immacolata e Sambenedettese e il 1 giugno alle 15 Monticelli e Atletico Ascoli.

Venerdì 2 giugno, si svolgeranno le semifinali: alle 10 e alle 11. Sabato 3 giugno alle ore 18.30, la finalissima. Seguiranno le premiazioni con l’assegnazione del trofeo.

Verrà anche assegnato il premio al capocannoniere del Torneo con un trofeo intitolato alla memoria di Adriano Arragoni, dirigente dell’ASD Monticelli scomparso nel 2005 e la Coppa Disciplina che verrà attribuita dagli arbitri che dirigeranno le partite ed è intitolata alla memoria di Sabatino Angelini, scomparso tragicamente nel 2008. Inoltre, sarà assegnato al più giovane atleta, il

Memorial Giuseppe Mascetti, presidente per ben 12 edizioni del Comitato organizzatore del Memorial e scomparso nel 2011.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.