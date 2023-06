Giocolieri, sputafuoco, trampoli e danzatrici del ventre allieteranno la cena dei commensali. Per gli appassionati di calcio non mancherà la possibilità di vedere la finale di Champions League

MALTIGNANO – Tutto pronto per la cena medievale di sabato 10 giugno a Matlignano. È partita la macchina organizzativa

dell’associazione Publio Maltino Basso. Nel ricco calendario dei festeggiamenti per il Santo Patrono

Cristanziano, sabato 10 giugno alle ore 20:00, nel centro storico di Maltignano, si terrà una cena medievale

con l’intrattenimento della compagnia teatrale IN FLAMES di Castignano.

La cena sarà preceduta da una giornata di didattica ambientale e orienteering (evento per adulti e bambini)

che si svolgerà dalle ore 15:00 alle 18:00, con la collaborazione dell’associazione Asd Passi nel Bosco, presso

il campo sportivo di Maltignano.

Giocolieri, sputafuoco, trampoli e danzatrici del ventre allieteranno la cena dei commensali. Per gli

appassionati di calcio non mancherà la possibilità di vedere la finale di Champions League in piazza con il

maxischermo.

È possibile prenotare ancora la cena nei punti vendita delle attività di Maltignano o telefonare ai numeri

indicati sulle locandine. Un’occasione per stare insieme e per far rivivere il centro storico di Maltignano,

ancora segnato dalle ferite del terremoto.

Anche in questa occasione tutta l’associazione non dimentica l’Emilia Romagna: verrà infatti devoluta una

parte del ricavato agli alluvionati.

Non vi resta che acquistare il biglietto e partecipare.

Per prenotazioni ed informazioni : Claudio 347.7279166, Federica 329.4932648, Peppe 334.7396014

