ASCOLI PICENO – L’Ascoli Summer Festival svela l’ultimo ospite: si tratta di Tedua, che salirà sul palco dell’Arena Squarcia il 13 agosto. Dopo Ernia e Bresh, dunque, si chiude il cerchio sui tre artisti che impreziosiranno il festival musicale dedicato alle giovani generazioni, organizzato dal Comune di Ascoli Piceno con Best Eventi e Jam Session.



“Lo scorso anno, alla prima edizione, l’Ascoli Summer Festival ha fatto registrare un grande successo con Mecna&Coco, Ariete e Brunori Sas” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Quest’estate, l’evento torna con altri tre grandi artisti molto amati dai ragazzi. Se la vendita dei biglietti di Ernia e Bresh procede spedita, ci aspettiamo una grande risposta anche da Tedua: il suo ultimo album “Divina Commedia” ha già fatto innamorare tantissimi ragazzi, ma sta raccogliendo favori e consensi anche dagli adulti. Come Amministrazione stiamo investendo molto anche sugli eventi di carattere musicale, che possono attrarre, far ballare e divertire tanti appassionati anche da fuori provincia e regione”.

Sulla stessa scia anche l’assessore agli eventi, Monia Vallesi: “L’Ascoli Summer Festival conferma la nostra città come suggestivo palcoscenico per la musica di qualità. La tre giorni di concerti nasce soprattutto per le giovani generazioni, ma già lo scorso anno abbiamo visto anche tanti adulti prendere parte agli appuntamenti. Ernia, Bresh e Tedua, nonostante la giovane età, già da tempo sono ai vertici della classifiche nazionali: siamo convinti che la risposta della città, e non solo, sarà molto positiva, a conferma dell’ottima intuizione avuta dal sindaco Marco Fioravanti nel voler dare il via, lo scorso anno, a un Festival di questo tenore”.

I biglietti per il concerto di Tedua sono in vendita fin da ora sui circuiti LiveNation, TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso (Piazza del Popolo).

