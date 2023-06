Ha presentato ai colleghi in camice bianco la sua prima opera letteraria ”La casa di fango” in cui si propone come colui che “alla difficile lettura delle ricette , nel tempo libero, affianca il più salutare gusto della scrittura”.

CASTEL DI LAMA – Patrizia Righetti , presidente di Federfarma Ascoli , prosegue nella sua azione per far incontrare i titolari di farmacia, favorendo occasioni di confronto e dibattito .

Sono questi momenti che certamente servono a scoprire la verve letteraria di farmacisti che abbinano , alla professionalità a servizio del cittadino, passioni pcoo conosciute .

E’ stato il caso di Lucio Tamburrini , titolare della farmacia di Castel di Lama che ha presentato ai colleghi in camice bianco la sua prima opera letteraria ”La casa di fango” in cui si propone come colui che “alla difficile lettura delle ricette , nel tempo libero, affianca il più salutare gusto della scrittura”.

Una piacevole scoperta perché l’autore – approfittando anche della eccelsa vena artistica del figlio Stefano , apprezzato pittore e ristrattista – ha messo in scena,per “Capponi editore”, la storia di un giovane che si confronta con la famiglia che , negli anni ’50, affronta il passaggio dalla attività agricola, ricercando una evoluzione umana, professionale e sociale.

Un gustoso e commovente ritratto , ambientato nel Piceno agricolo e già proiettato verso l’industrializzazione , che si sintetizza nelle parole in copertina “nella vita non contano i passi che fai, ma le impronte che lasci”. Tamburrini di impronte ne ha incise molte , proponendo anche l’attualità della figura del farmacista , “voce amica e di fiducia “ del cittadino e professionale supporto del sistema sanitario in affanno .

