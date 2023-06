COLLI DEL TRONTO – Alcuni sindaci del territorio hanno preso parola agli Stati Generali dell’Internazionalizzazione organizzati da Camera Marche in occasione della Convention di Assocamerestero ospitata nella nostra regione. Andrea Cardilli Sindaco di Colli del Tronto che aprendo la giornata inaugurale della Convention accanto a Gino Sabatini ha ringraziato la Camera di Commercio, Unioncamere e Assocamerestero per aver portato l’evento nel territorio Un luogo martoriato, siamo l’ultimo Comune incluso nel cratere del sisma, e che molto ha risentito anche della pandemia oltre che del covid. E’ importante che il rilancio del made in Italy parta da qui, questo incontro deve essere un punto di partenza e non di arrivo Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno ha accolto i delegati esteri in Comune, ha aperto loro la Pinacoteca, e ha preso parte nella prima giornata di lavori al tavolo dedicato alla valorizzazione del territorio e delle reti infrastrutturali, tema che gli sta molto a cuore e per il quale reclama un’azione congiunta che prescinda da appartenenze politiche l’unico modo per dare impulso al rilancio del tessuto socio-economico. La premessa è la ricostruzione post sisma e la velocizzazione la ricostruzione pubblica e privata di borghi e aree interne, come da velocizzare sono anche gli iter necessari all’utilizzo dei fondi PNRR Al panel incentrato su tutela e promozione del made in Italy è intervenuto in Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha portato alla 32^ Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane

all’estero il progetto Pesaro Capitale della Cultura 2024, quale elemento di valorizzazione territoriale unico per tutti che può diventare una grande opportunità per il turismo e per l’economia della città, provincia e regione. E in questo senso il sistema delle Camere di Commercio è fondamentale per presentare e valorizzare la Capitale italiana della Cultura. La nostra è una cultura del fare, dove laboriosità e artigianato si intrecciano tra loro. In questo percorso cercheremo di raccontarla al meglio attraverso le nostre aziende. Ha spiegato