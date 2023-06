ASCOLI PICENO – “FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI” è il claim scelto dall’Ascoli Calcio per lanciare la campagna abbonamenti s.s. 2023/24: due fedi d’oro incrociate in primissimo piano, con incisa la scritta “Ascoli Calcio 125°”.

E non poteva essere altrimenti per celebrare il 125° anniversario dalla nascita del Club, che quest’anno sarà il più antico della cadetteria. Lo slogan celebra un matrimonio, quello fra Tifoso e squadra del cuore, che non conosce resa, separazione, crisi o pause di riflessione, ma che dal 1898 è più che mai brillante e florido e che fa continui proseliti fra i nuovi nati.

Lunedì 3 luglio, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mister Viali, saranno annunciati prezzi e novità della campagna abbonamenti s.s. 2023/24.

