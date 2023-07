ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 luglio, da parte della Prefettura di Ascoli Piceno.

Con riferimento al concerto de “Il Volo”, previsto per il prossimo 21 luglio in Piazza del Popolo del capoluogo, e ad alcuni articoli di stampa apparsi in data odierna su alcuni quotidiani locali, la scrivente Prefettura ritiene doveroso comunicare che il limite di “duemila posti a sedere” è stato individuato dalla “Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” che, appositamente riunitasi lo scorso 21 giugno, “valutata la planimetria e la documentazione prodotta dal soggetto organizzatore”, ha inteso quantificare la citata capienza massima.

