ASCOLI PICENO – Come preannunciato dal Prefetto Carlo De Rogatis in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto nello scorso mese di maggio, prenderanno servizio il prossimo 5 luglio le aliquote di rinforzo della Polizia di Stato assegnate a questa provincia per la stagione estiva in corso. Si tratta di 15 unità di personale che rafforzeranno la sicurezza sulle località turistiche del territorio.

Inoltre, dal prossimo 1° agosto sarà la Guardia di Finanza ad avere a disposizione un ulteriore contingente di 4 militari per lo svolgimento delle attività di istituto e garantire maggiori controlli.

Pertanto, grazie alla decisione del Ministero dell’Interno, a seguito della consueta richiesta di rinforzi trasmessa dalla Prefettura dopo la condivisione in sede di coordinamento con le Forze di polizia, anche quest’anno i dispositivi di sicurezza saranno potenziati con le risorse umane individuate, ai fini di più incisiva azione di vigilanza nelle zone caratterizzate da un massiccio afflusso di turisti. Particolare attenzione sarà posta, tra l’altro, alla realizzazione in sicurezza delle manifestazioni e degli eventi in programma, alla prevenzione della “movida molesta” e alla prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita abusiva di prodotti contraffatti.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.