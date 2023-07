In occasione dell’edizione straordinaria della Quintana, prevista per sabato 8 luglio, il Comune ha dato disposizione in merito a quelle che sono le zone interdette al traffico durante lo svolgimento della manifestazione.

ASCOLI – In occasione dell’edizione straordinaria della Quintana, prevista per sabato 8 luglio, il Comune ha dato disposizione in merito a quelle che sono le zone interdette al traffico durante lo svolgimento della manifestazione, di seguito eccole riportate in elenco:

Dalle ore 18 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo l’interdizione della viabilità veicolare in P.zza V.Basso, Via B.Cairoli, Via del Trivio, Piazza del Popolo, Rua dell’Archivio, Via del Trivio, Piazza Roma, Via XX Settembre, P.zza Arringo, Via D.Alighieri, Viale A.De Gasperi, Via delle Terme e Via G.Pascol

Dalle ore 18, e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo, l’interdizione della viabilità veicolare in Corso V.Emanuele e piazza Matteotti; al passaggio del corteo è ripristinata la viabilità con obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via D.Alighieri per tutta la durata della manifestazione.

Dalle ore 18 e fino al termine della manifestazione l’interdizione della viabilità in Via L.Castellano Sisto V°, viale A.de Gasperi e via D.Alighieri. Tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V°, Via Pretoriana e delle vie limitrofe che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previo assenso da parte del personale di P.L. presente sul posto, ed uscire in via Porta Torricella.

Dalle ore 21 alle ore 23, e comunque dal completo passaggio del corteo in ingresso all’avvio del corteo in uscita, doppio senso di circolazione in viale A.De Gasperi, dal civico 16 all’intersezione con piazza Matteotti, al fine di permettere la fruizione dell’area di sosta denominata “ex seminario”. L’ingresso e l’uscita dell’area di sosta predetta sono completamente interdette al passaggio del corteo di ingresso e di uscita della Quintana.

Dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

Il divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1)” con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento ove prevista.

Il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti, lato Sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;il divieto di sosta con rimozione coatta in Via A.Ceci per n.2(due) stalli nei pressi dell’intersezione con la Via D’Ancaria da riservare alla sosta dei Taxi.

È altresì inibito il transito del Trenino Turistico, del bus elettrico Roblestour e del Bus Navetta nelle vie e piazze sopra indicate dalle ore 17:00 e fino al termine dell’ingresso del corteo dei figuranti all’interno del campo nonché dalle ore 23:00 fino al completo deflusso del corteo.

È disattivato dalle ore 18:00 del 8 luglio 2023 e fino alle ore 01:00 del 9 luglio 2023 il varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea revoca della Z.T.L in C.so Mazzini, per quanto attiene il solo transito, per realizzare una via alternativa di transito per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele (varco “Bonaccorsi” già disattivato) .

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.