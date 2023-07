Il trading di criptovalute è un’attività finanziaria che comporta l’acquisto, la vendita e lo scambio di monete digitali attraverso piattaforme online. Le criptovalute sono valute digitali decentralizzate progettate per funzionare come mezzo di scambio. Il loro valore è determinato da fattori come la domanda, l’offerta e il livello di adozione da parte degli utenti.

Il trading di criptovalute può avvenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a differenza del trading di azioni tradizionale che segue gli orari delle borse di valori mondiali. Le criptovalute più popolari per il trading includono Bitcoin, Ethereum, Ripple, e Litecoin, ma ce ne sono migliaia disponibili. Anche se BTC risulta ad oggi uno dei principali crypto asset su cui i traders scelgono di investire. A questo proposito, per capire come acquistare Bitcoin senza rischi è possibile leggere la guida dedicata realizzata dagli esperti di Criptovalute24.com, sito web specializzato nel mondo degli investimenti digitali con un focus particolare sul mondo crypto. In questo approfondimento vengono fornite tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento di BTC, così da sfruttarne al meglio le potenzialità.

Perché il trading di criptovalute attrae sempre più investitori

Il trading di criptovalute sta diventando sempre più popolare per diversi motivi. Prima di tutto, l’aspetto della decentralizzazione rende le criptovalute attraenti per molti, poiché non sono controllate da alcuna banca centrale o governo.

Inoltre, il trading di criptovalute permette ai trader di entrare nel mercato con un investimento iniziale relativamente piccolo. Infine, offre un’accessibilità globale e l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio di investimenti.

Bitcoin: cosa sapere sulla criptovaluta con la maggiore capitalizzazione

Il Bitcoin è la prima criptovaluta mai creata ed è attualmente la più grande in termini di capitalizzazione di mercato. Funziona utilizzando una tecnologia chiamata blockchain, che è una rete di computer (o nodi) che lavorano insieme per confermare e registrare le transazioni. Questo sistema decentralizzato non solo garantisce la sicurezza delle transazioni, ma anche l’anonimato degli utenti. BTC usa un meccanismo chiamato Proof of Work (PoW) per confermare le transazioni e aggiungerle alla blockchain. I miner, che sono nodi particolari nella rete Bitcoin, risolvono complessi problemi matematici per validare le transazioni. Una volta che un problema è risolto, il blocco di transazioni viene aggiunto alla blockchain e il miner viene ricompensato con nuovi Bitcoin. Questo è il modo in cui nuovi Bitcoin vengono creati.

A differenza delle valute tradizionali, Bitcoin ha un numero massimo limitato di unità che possono essere generate, fissato a 21 milioni. Questa caratteristica di scarsità contribuisce a mantenere il valore del Bitcoin nel tempo.

Da quando è stato introdotto nel 2009, BTC ha visto una crescita significativa in termini di adozione. Inizialmente, era usato principalmente da appassionati di tecnologia e persone interessate alla sua natura decentralizzata. Tuttavia, negli ultimi anni, è diventato sempre più mainstream.

Oggi, infatti, molte aziende accettano Bitcoin come forma di pagamento. Queste vanno dalle piccole imprese alle grandi corporazioni. Inoltre, diversi Paesi stanno esplorando l’uso di Bitcoin e altre criptovalute a livello nazionale.

Come acquistare bitcoin

Acquistare Bitcoin può sembrare un processo complesso, ma è diventato sempre più accessibile e semplificato negli ultimi anni. Innanzitutto, è necessario avere un posto dove conservarlo. Questo è chiamato un portafoglio di criptovalute, che può essere online, offline, mobile, hardware o carta.

In seguito, bisogna scegliere una piattaforma di trading o exchange come, per esempio, Coinbase, Binance e Kraken che permettono agli utenti di acquistare BTC utilizzando valute fiat o altre criptovalute.

Una volta scelto l’intermediario si può procedere con l’acquisto. Questo di solito implica l’inserimento dell’importo desiderato di Bitcoin (o della valuta fiat che si desidera spendere), la verifica dell’ordine e la conferma dell’acquisto.

Dopo l’acquisto, è consigliabile trasferire i Bitcoin dal conto dell’exchange al proprio portafoglio personale.

