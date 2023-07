Tra musica e narrazione, in tutte le province marchigiane, per sostenere le comunità colpite dal sisma e quelle devastate dalle recenti alluvioni

ANCONA – Meno di una settimana all’inizio della VII edizione di RisorgiMarche, il festival nato nel 2017 all’insegna della solidarietà, dell’inclusività e dell’ecosostenibilità. Undici appuntamenti tra musica e narrazione, in tutte le province marchigiane, per sostenere le comunità colpite dal sisma e quelle devastate dalle recenti alluvioni.

“Prosegue l’esperienza di RisorgiMarche che, trascorse le difficoltà legate alla pandemia, torna a popolare i meravigliosi luoghi della nostra regione – afferma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -, concentrandosi quest’anno sui territori colpiti dal sisma e dall’alluvione e riuscendo, grazie al connubio tra ottima musica e paesaggi mozzafiato, a portare tantissime persone a scoprire i nostri territori. Nel pieno spirito di solidarietà, promozione del territorio e rispetto dell’ambiente il festival si inserisce nelle più ampie politiche di rilancio dei borghi marchigiani e dei territori interni che stiamo portando avanti. Ringraziamo Neri Marcoré e Giambattista Tofoni per l’organizzazione di questa edizione del festival”.

“Siamo pronti a regalare al nostro pubblico – aggiunge Giambattista Tofoni, ideatore della manifestazione insieme a Neri Marcorè – un’altra estate con proposte culturali di altissimo livello. Lo faremo grazie al sostegno di tante Amministrazioni locali, della Regione, di altri enti pubblici e di sponsor che hanno creduto nel nostro progetto come Federcasse, Federazione Marchigiana Bcc e Supermercati Sì con Te, Inoltre, abbiamo costituito una rete con Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino e AnCos, il FAI (Fondo Ambiente Italiano), oltre a realtà come Anffas Sibillini e microbiscottificio Frolla, che connota con ancora più forza gli obiettivi che ci siamo posti sin dalla prima edizione”.

Si comincia giovedì 13 luglio da Mogliano con Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile, per proseguire il 15 a San Severino Marche con Ginevra Di Marco e Franco Arminio, il 17 a Recanati con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti per un tributo a Bob Dylan, il 20 a Macereto con Diodato, il 23 ad Arquata del Tronto con Motta, il 25 di nuovo a San Severino Marche con Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana per una performance dedicata a Neil Young, il 30 a Frontone con Luca Barbarossa e Stefano Massini, il 3 agosto con il concerto all’alba di Riccardo Tesi e Giua, l’8 a Montelparo grazie alla collaborazione con il festival PiaNostrano, il 10 tra Apiro e Poggio San Vicino con Mario Venuti e infine il 12 ad Ostra con Enzo Avitabile, I Bottari di Portico & Black Tarantella Band.

L’edizione 2023, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è realizzata con il contributo della Regione Marche, Creative Europe, Ministero della Cultura, Federcasse, Federazione Marchigiana Bcc, Supermercati Sì con Te, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con Ancos.

Fondamentale per la riuscita del festival la cooperazione dei Comuni di Apiro (MC), Arquata del Tronto (AP), Bolognola (MC), Frontone (PU), Mogliano (MC), Montelparo (FM), Ostra (AN), Pieve Torina (MC), Poggio San Vicino (MC), Recanati (MC), San Severino Marche (MC), Ussita (MC), Valfornace (MC) e Visso (MC).

La manifestazione gode dei patrocini di Fondo per l’Ambiente Italiano, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, SIAE, Touring Club Italiano, Unione Montana dei Monti Azzurri, Unione Montana Potenza Esino Musone e Collegio Guide Alpine delle Marche.

Si ringraziano per il supporto tecnico Azienda vinicola Le Caniette, Pallottini Antincendi, Sibillini Ebike, A'rbei.





