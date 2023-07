ASCOLI PICENO – Regolamentazione della viabilità e utilizzo della Piazza del Popolo, della Piazza Arringo per il concerto “Il Volo” in programma alle ore 21.00 del 21 luglio 2023 in Piazza del Popolo

Con l’ordinanza dirigenziale n. 412 del 14 luglio 2023, si ordina:

– dalle ore 07:00 del 17 e fino alle ore 16:00 del 24 luglio p.v. la sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del Trenino Elettrico Robles Tour interferenti con la Piazza del Popolo, la Via Trivio e il Corso G.Mazzini (tratto da Via Trivio a Corso Trento e Trieste);

– dalle ore 05:00 e fino alle ore 15:00 dei giorni 17 e 20 luglio p.v. il divieto di sosta rimozione coatta in: Via D.Angelini, lato sud, per un’estensione di m.20,00 verso ovest dall’intersezione con la Via Pretoriana; Piazza Roma, lato ovest, tutto; Via A. Ceci, lato sud, per n.2 stalli dall’intersezione con la Via Trivio; Corso Trento e Trieste, ambo i lati, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via A.Ceci e fino a Piazza S.Maria I.V; Piazza S.Maria I.V, lato est; Via L.Tronto, lato sud, per n.2 stalli dall’intersezione con la Piazza S.Maria I.V; Piazza G.Giacomini, lato sud, per n.2 stalli;

– dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del 18 luglio p.v. e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del 22 luglio p.v. il divieto di sosta rimozione coatta in: Via XX Settembre, lato sud, dal civ. n.13 fino all’intersezione con il Corso Trento e Trieste; – Corso Trento e Trieste, ambo i lati, per il tratto compreso dall’ intersezione con la Via XX Settembre fino a Piazza F.Simonetti;- Via Cino Del Duca per lo spazio riservato al carico scarico (attività Nardoni);

– dalle ore 01:00 alle ore 08:00 del 22 luglio p.v. e dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del 24 luglio p.v. il divieto di sosta rimozione coatta in: Via D.Angelini, lato sud, per un’estensione di m.20,00 verso ovest; Piazza Roma, lato ovest, tutta; Via A. Ceci, lato sud, per n.2 stalli dall’intersezione con la Via Trivio; Corso Trento e Trieste, ambo i lati, per il tratto compreso dall’ intersezione con la Via A.Ceci e fino a Piazza S.Maria I.V; Piazza S.Maria I.V, lato est; Via L.Tronto, lato sud, per n.2 stalli dall’intersezione con la Piazza S.Maria I.V; Piazza G.Giacomini, lato sud, per n.2 stalli;

– in data 21 luglio 2023 dalle ore 16:00 fino al termine dell’evento la chiusura di tutti gli accessi stradali alla Piazza del Popolo mediante l’installazione delle porte, fatto salvo il passaggio dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati o di quelli muniti di biglietto per assistere allo spettacolo;

– nel rispetto degli orari e delle date sotto indicate l’interdizione temporanea della circolazione veicolare in Via Trivio all’intersezione con il Corso G.Mazzini, per favorire lo svolgimento delle operazioni scarico e ricarico eseguite con I mezzi ingombranti (autoarticolati): 17 luglio p.v. con orario 7-15; 20 luglio p.v. con orario 8-14; 22 luglio p.v. con orario 03-08; 24 luglio p.v. con orario 7-15;

– dalle ore 07:00 del 17 luglio e fino alle ore 16:00 del 24 luglio p.v. in deroga alla viabilità esistente in Piazza Roma che prevede la circolazione in senso antiorario con accesso dal lato est, nord ed ovest, la possibilità del transito in ambo i sensi di marcia sul lato ovest a favore di tutti i veicoli al seguito della manifestazione;

Dalle ore 07:00 del 17 luglio e fino alle ore 16:00 del 24 luglio p.v. lo spostamento del capolinea del Trenito Elettrico “ Robles Tour ” dal Corso G.Mazzini n.163 a Piazza Roma, lato nord, nell’area di fronte all’attività denominata “ Pizzera Stop & Go” sita presso il civ.n.20.