OFFIDA – Torna con la quarta edizione l’appuntamento dedicato al vino e alle tipicità enogastronomiche del territorio. On the Wine, attraverso degustazioni direttamente in cantina e negli showroom di Offida aderenti, fa assaporare i luoghi di produzione di uno dei prodotti Made in Offida per eccellenza.

Otto le Aziende vitivinicole che ospiteranno l’evento: Ciu Ciu- Agriturismo il Chierico- Azienda agribiologica San Giovanni- Tavio Vini- azienda agricola San Filippo, cantina Menceru’, Tenuta La Riserva e Cantina Villa Pigna.

Tutte le degustazioni saranno accompagnate da pietanze preparate direttamente dalle aziende e da altrettante attività del territorio: Fior di Farina, Ristorante La Botte, Ristorante pizzeria La Mattra, Cucina Snob.

Un connubio di sapori abilmente combinati per allietare l’ultimo fine settimana di luglio, dopo una giornata al mare per avere ristoro dei sensi nella frescura delle colline di Offida.

“Un’occasione preziosa- commenta l’assessore al Turismo Cristina Capriotti – per visitare i luoghi di produzione di tanti vini che portiamo in tavola e di cui spesso ignoriamo la storia. On The Wine offre un’esperienza sensoriale e il format consente all’appassionato la possibilità di visitare varie aziende nell’arco dell’intero weekend. L’iniziativa nata nel 2020 mira a valorizzare le piccole e medie realtà che rappresentano il nostro tessuto vitivinicolo nel suo aspetto più autentico e genuino, che va sostenuto ed incoraggiato”.

Aggiunge l’assessore alle Politiche agricole Maurizio Peroni: “Con On The Wine si ha l’opportunità di conoscere meglio la realtà offidana fatta di tanti produttori sparsi su tutto il territorio. Un’occasione per scoprire paesaggi nascosti e toccare con mano la maestria dei nostri viticoltori veri custodi del paesaggio piceno.”

Le visite e Degustazioni si svolgeranno dalle ore 17 ed è obbligatoria la prenotazione, contattando direttamente le aziende che si intende visitare.

Tutti i dettagli, le proposte e i numeri da contattare li trovate anche nella cartolina dell’evento e sulle pagine social di Offida.

