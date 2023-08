Il weekend in corso vedrà la band all’opera sabato 5 agosto a Torricella Sicura e domenica 6 agosto sul Monte Piselli

ASCOLI PICENO – Si entra nel clou della stagione estiva ed il già ricchissimo calendario dei Distretto 13 si impreziosisce di ulteriori appuntamenti.

Il weekend in corso vedrà la band all’opera sabato 5 agosto a Torricella Sicura e domenica 6 agosto sul Monte Piselli.

Sabato sera i Distretto 13 saliranno sul palco di “Braci & Birra” a Torricella Sicura dove apriranno e chiuderanno lo show del celebre comico “Stellina”.

Domenica 6 agosto la crew si trasferirà in quota, al Rifugio “Le Tre Caciare” sul Monte Piselli per un concerto pomeridiano nella impareggiabile cornice naturalistica dei Monti Gemelli.

“Siamo davvero molto contenti della nostra stagione musicale” racconta Massimo Lori, e sorridendo aggiunge “Stiamo entrando nel periodo bollente e già le prossime due date ci danno carica ed adrenalina: sabato sera saremo a Torricella Sicura per “Braci & Birra”, un evento molto importante durante il quale condivideremo il palco con il notissimo comico “Stellina” mentre domenica torneremo al Rifugio “Le Tre Caciare” per una rock-festa pomeridiana in alta quota.”

Domenica 6 agosto sul Monte Piselli, in occasione del “Distretto 13 Rock Party”, la seggiovia di Monte Piselli sarà attiva. Ingresso libero ad entrambi gli eventi.

