ASCOLI PICENO- Mister Viali ha presentato così il match di Coppa Italia con l’Hellas Verona, in programma sabato 12 agosto, alle ore 21, al Bentegodi di Verona. Diretta sul canale 20.

“C’è curiosità nel vedere all’opera la squadra in una partita vera, che rappresenta il termometro della situazione. Il rammarico del precampionato è che abbiamo giocato poco, non vedo l’ora di vedere a che punto siamo. Sabato la differenza dovrà farla l’atteggiamento, nei duelli, nelle letture e nelle fasi salienti della gara. Da parte dei ragazzi ho visto grande partecipazione, sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto. Rodriguez? L’ho conosciuto alle 10:00 e alle 10:15 era in campo, so che ha lavorato nel precampionato e che ha giocato tutte le amichevoli, è una seconda punta, ma è stato impiegato anche come vertice offensivo, è bravo sia in area di rigore che più lontano, insomma ci dà più alternative.

Il Verona ha cambiato allenatore come noi, ha modificato sistema di gioco, ma nell’ultima amichevole ha variato, quindi possiamo aspettarci più soluzioni. E’ certamente una squadra dalle grandi qualità, ha intensità e gamba, sotto l’aspetto fisico dovremo fare una grande partita”.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Viali per il match con l’Hellas Verona, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani, alle ore 21, al “Bentegodi” di Verona. Restano ad Ascoli Dionisi, che sta recuperando dalla tendinopatia, e Viviano, che, aggregatosi al gruppo mercoledì, proseguirà gli allenamenti al Picchio Village.

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 22 Mengucci

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 4 Simic

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 10 Caligara, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahorè, 6 Kraja, 73 Masini

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 11 Forte, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 99 Rodriguez

