ASCOLI PICENO – Straordinario successo per la seconda edizione dell’Ascoli Summer Festival, che da venerdì a domenica ha visto salire sul palco dell’Arena Squarcia gli artisti Ernia, Bresh e Tedua.

La tre giorni di concerti organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con Best Eventi e Jam Session, ha fatto cantare e ballare migliaia di ragazzi, ascolani e provenienti da fuori provincia e regione. Oltre 8000 le presenze registrate ad Ascoli: “Siamo veramente felici del successo ottenuto, la scelta di artisti amati dai più giovani si è rivelata assolutamente vincente” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Nella nostra città non si erano mai visti così tanti ragazzi tutti insieme: i loro sorrisi e il loro entusiasmo è stato davvero contagioso. Ascoli continua a crescere, grazie ai più giovani e insieme ai più giovani”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore agli eventi, Monia Vallesi: “L’Ascoli Summer Festival si è perfettamente inserito in un calendario eventi mai così ricco come quest’anno, con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Dopo il grande successo della prima edizione, con i concerti di Mecna&Coco, Ariete e Brunori sas, quest’anno la kermesse ha registrato numeri ancora più importanti. La risposta dei ragazzi è stata ottima: la strada è quella giusta, vogliamo continuare così”.

