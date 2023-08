ASCOLI PICENO – Dopo la vittoria sulla FeralpiSalò in sala stampa le parole di Mendes e Rodriguez autori delle reti della vittoria.

Le parole di Rodriguez, autore del secondo gol: “Importante l’atteggiamento con cui siamo usciti, il risultato e i punti sono il risultato del lavoro fatto durante la settimana e la vittoria davanti al nostro pubblico e anche per noi è fondamentale. L’obiettivo in primis è vincere tutte le parite sono un attaccante e vivo di gol e assist ma sono sicuro che col grande lavoro di squadra si raggiungono anche quelli personali come la doppia cifra ma non me lo impongo. Il mister ci chiede un bel gioco dove ci mettiamo a disposizione e siamo tanti ragazzi nuovi è normale che il gioco deve consolidarsi nel tempo abbiamo capito meglio cosa vuole è un bel gioco dove ci proponiamo sempre e ci muoviamo molto. “

Pedro Mendes, doppietta per lui:”Sono focalizzato per aiutare la squadra, coi nuovi arrivi ci dovrà essere collaborazione. sul rigore ho cambiato modo di tirare e in allenamento ho provato molto il mister. La squadra mi ha aiutato molto nel pressing alto e io aiuto la squadra abbiamo corso tanto un lavoro molto importante oggi. Tra i grandi attaccanti sicuramente mi piace molto Ibrahimovic, Drogba e Batistuta ”

INTERVISTE AI TECNICI

