Stadio “Druso” gara valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B.

SUDTIROL-ASCOLI 3-1

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover (1’ st Merkaj), Kofler (1’ st Broh), Tait (32’ st Lonardi), Casiraghi; Ciervo (39’ st Ghiringhelli), Odogwu (32’ st Pecorino). A disp.: Drago, Arlanch, Shiba, Cagnano, Rauti, Cisco. All. Bisoli

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane (32’ st Haveri); Masini, Gnahoré (27’ st Di Tacchio), Caligara (20’ st Bayeye); Manzari (20’ st Millico), Rodriguez (27’ st Nestorovski); Mendes. A disp.: Barosi, Mengucci, Quaranta, Cosimi, Bogdan, Kraja, D’Uffizi. All. Viali

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETI: 44’ pt Mendes (A), 8’ st Merkaj (S), 19’ st e 39’ st rig. Casiraghi (S)

NOTE: ammoniti Giovane (A), Tait (S), Odogwu (S), Millico (A), Di Tacchio (A). Al 26’ pt allontanato dalla panchina Guidetti (A) per proteste. Rec. 1’ pt, 5’ st

Così Emiliano Viviano al termine di Sudtirol-Ascoli:

“Siamo stati polli nel secondo tempo a non restare sullo stesso livello di concentrazione del primo tempo, quando avevamo la partita in totale controllo, poi gli episodi e gli errori individuali fanno la differenza. La squadra è in costruzione dal punto di vista del gioco e del carattere, è una buona squadra, ma credo che ci siano strascichi passati sia nell’ambiente che nella squadra e nella società. Faccio una sorta di appello ai tifosi, bisogna avere equilibrio, tre giorni fa eravamo fenomeni, oggi probabilmente siamo l’opposto; il campionato è lungo, la squadra è forte, le intenzioni della società sono ottime, la tifoseria ci segue – sono tanti – e, se si rema tutti dalla stessa parte, è un bene. Vorrei che si faccia un reset perché c’è un po’ di negatività, lo avverto io che sono dei più nuovi e sono sicuro che arriveremo ai risultati perché la squadra e il mister lavorano bene, questo è un gruppo di ragazzi bravi – anche troppo bravi – abbiamo bisogno di sentire da tutto l’ambiente una spinta positiva, il campionato è lungo e duro e i risultati si ottengono con la continuità”

Questo il commento di Mister Viali al termine di Sudtirol-Ascoli:

“Primo tempo ottimo, avremmo dovuto far male di più per come avevamo la partita in mano, poi al primo affondo il Sudtirol ha fatto gol. Se analizzo solo la partita di stasera, dico che il risultato è bugiardo e troppo pesante perché abbiamo sbagliato 10’. È la terza sconfitta, ma quella di stasera è molto diversa dalle prime due perché ora abbiamo iniziato un percorso di convinzione e di crescita importante. Non sono contento del risultato, dobbiamo diventare squadra, nel giro di pochi giorni sono cambiati tanti elementi e c’è bisogno di tempo, ma di tempo non ce n’è. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché si stanno mettendo a mia completa disposizione”.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match

89′ Merkaj sfiora il poker destro a lato dopo un dribbling su Bellusci.

86′ Ascoli attacca ma non riesce ad incidere . serie di corner per i bianconeri

.

83′ GOL Sudtirol con Casiraghi che dal dischetto, che spiazza Viviano

81′ Calcio di rigore per il Sudtirol fallo in area di Botteghin su Merkaj dopo una palla persa in fase di impostazione di Bellusco

66′ Odogwu sfiora l’incrocio dei pali con un destro dentro l’area su assist di tacco di Merkaj

64’GOL Sudtirol con un tiro-cross di Casiraghi che rimbaza in area termina in rete

63′ ammonito Odogwu per un intervento falloso a centrocampo su Bellusci

53′ GOL Sudtirol di Merkaj, tap in di prima in area su assist dalla sinistra di Casiraghi

49′ cross di Ciervo dalla destra, sponda in area di Casiraghi per Odogu che gira col sinistro sopra la traversa

46′ fallo su Giovane punizione dalla trequarti sinistra, cross in area para Poluzzi

46′ Nel Sudtirol dentro Merkaj e Broh al posto di Kofler e Rover

PRIMO TEMPO

45′ fine primo tempo

44′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, terzo gol di Mendes in campionato che stoppa di suola portandosela avanti e tira un perfetto diagonale ad incrociare da fuori area, vantaggio Picchio

40′ sinistro a giro dalla distanza di Manzari che però termina alta sopra la traversa

38′ si affaccia in area il Sudtirol, Tait cerca di servire Rover viene fermato da Caligara che si prende anche un calcio di punizione. Sudtirol che ancora non ha mai calciato verso la porta del Picchio

29′ contatto a palla lontana a centrocampo tra Rodriguez e Tait, rimangono a terra entrambi poi si rialzano senza troppi problemi

26′ ammonito Giovane per un intervento a centrocampo, espulso un componente della panchina dell’Ascoli per proteste

23′ TIRO DI BELLUSCI pericoloso Ascoli con un tiro dalla distanza che viene deviato in corner

21′ punizione conquistata da Mendes dalla trequarti destra, tira Caligara direttamente in porta, devia in corner Poluzzi che stava per essere sorpreso sul secondo palo

11′ bravo a coordinarsi Mendes da fuori area, stop e tiro girandosi, palla che termina poco alta sopra la traversa

10′ l’Ascoli prova ad affondare ma il Sudtirol si difende molto bene, ritmo non elevatissimo

5′ i bianconeri gestiscono palla

0′ dopo un minuto di raccoglimento inizia il match

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.