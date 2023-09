Il convegno vedrà la presenza di studiosi nazionali ed internazionali che esporranno ai partecipanti le loro ricerche sul medioevo e non solo

APPIGNANO DEL TRONTO – L’8 ed il 9 settembre, ad Appignano del Tronto avrà luogo il IX Convegno internazionale Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore nato ad Appignano del Tronto alla fine del Trecento.

La serata inaugurale si svolgerà venerdì 8 settembre, alle ore 19.00, presso il teatro SALE (via Roma 146). Dopo la proiezione del video di realtà aumentata realizzato grazie al progetto Ruritage, intitolato “Francesco l’Eretico”, ci sarà l’intervento dal prof. M. Zambon dell’Università degli studi di Padova, «Non conosce ricchi la natura che tutti ci genera poveri». Povertà e ricchezza nel cristianesimo antico.

Il convegno continuerà il giorno seguente, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Hub (via Roma 146) e si articolerà in due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 13 e la seconda dalle 15 alle 19.00.

Il convegno vedrà la presenza di studiosi nazionali ed internazionali che esporranno ai partecipanti le loro ricerche sul medioevo e su Francesco d’Appignano, pensatore che, da un piccolo paesino marchigiano è arrivato fino all’ fino all’Università di Parigi e allo scontro con il Papa, a fianco dei più importanti filosofi medievali.

Al termine del convegno, alle ore 19.15, presso il cortile adiacente alla Sala Hub, avrà luogo lo spettacolo teatrale “SEMISERIO” su Francesco d‘Appignano ed altre storie del medioevo a cura del Laboratorio Minimo Teatro. Una carrellata di pensieri seri e leggeri a dimostrazione di come anche nelle “cose serie” sia possibile, magari giocando con il paradosso, trovare una vena umoristica. Un caleidoscopio di chiacchiere ed incursioni piratesche, personaggi veri ed inventati in perenne disequilibrio tra il possibile comico ed il serio e reale. Per ragionare di Francesco e di filosofia ma anche accompagnare i nostri sensi ed il nostro appetito ai piaceri della tavola.

Per lo spettacolo è necessaria la prenotazione. È possibile chiamare il 0736 817701(orari ufficio) o mandare una mail a [email protected]

A seguire, ci sarà un aperitivo presso il Caffè del Centro (al costo di 5.00 euro), in la Piazza Umberto I, dove è presente la lapide dedicata a Francesco d’Appignano.

