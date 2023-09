Ore 14 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno

Match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B.

A sorpresa Botteghin in panchina, il difensore bianconero si è allenato poco nei giorni scorsi per un problema alla schiena al suo posto Danilo Quaranta. Dal primo minuto anche i nuovi arrivati Di Tacchio, Milanese e Bayeye.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Gnahoré (49′ Millico), Di Tacchio (27′ Masini), Milanese (27’s.t.Falzerano); Rodriguez (10’s.t. Nestorovski), Manzari (10’s.t. Caligara); Mendes. A disp. Barosi, Bolletta, Haveri, Kraja,D’Uffizi, Botteghin, Falasco All. Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (20’s.t. Lund); Henderson (20’s.t. Gomes), Stulac, Segre (37’s.t. Coulibaly); Di Francesco (20’s.t. Mancuso), Brunori (37’s.t. Soleri), Di Mariano. A disp. Desplanches, Nespola, Jensen, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Valente All. Corini

Arbitra Dionisi de L’Aquila, al Var Miele di Nola.

RETI: 93′ Mancuso

NOTE: ammoniti: 24′ Aurelio, Coulibaly (P.). Viali per proteste. 2′ rec. p.t. , 6′ rec. s.t.



CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

51′ termina il match

49′ dentro Millico per Gnahorè

48′ GOL PALERMO , corner dalla destra, caos in area vicino a Viviano, Mancuso arriva in spaccata e infila in rete

45′ ASSEGNATI 6 MINUTI DI RECUPERO

37′ gran botta di Caligara dalla distanza che termina di poco sopra la traversa

35′ Ascoli sempre offensivo ma poco concreto, partita molto dura

27′ doppio cambio Ascoli

26′ bella manovra offensiva bianconera Mendes indugia troppo nel tiro e viene chiuso dalla difesa

23′ insidioso tiro di Bruonori, rasoterra dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Viviano

20′ triplo cambio nel Palermo

18′ brutto fallo di Stulac su Di Tacchio a centrocampo, proteste del pubblico e giocatori ma Dionisi non redarguisce il rosanero

17′ bel recupero palla di Caligara sulla tre quarti, il 10 bianconero poi tenta un tiro da fuori area deviato in corner

12′ il Palermo si fa vedere in avanti ma i bianconeri sono compatti e aggressivi chiudendo tutti gli spazi

10′ doppio cambio Ascoli dentro Nestorovski per Rodriguez e Caligara per Manzari

5′ Rodriguez riconqusta un pallone in scivolata al limite dell’area palermitana poi però si ferma per u problema al femorale si rialza ma la sua corsa non è fluida

0′ calcio di inizio sulla palla DI tacchio lancio in avanti respinto in fallo laterale

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo

47′ Giovane si libera sulla fascia sinsitra, atterrato, punizione per il Picchio 25 metri di distanza MIlanese la mette pericolosamente in mezzo sfiorata da Rodriguez

45′ assegnati due minuti di recupero

44′ corner per il Palermo batte Stulac Vivian riesce a smanacciare e deviare in corner

35′ RIGORE PER IL PALERMO, scontro Di Francesco Bayeye. check al VAR. Dionisi richiamata dal VAR annulla la sua decisione ammonisce Viali per proteste



33′ OCCASIONE ASCOLI, bella triangolazione in avanti che porta al tiro Manzari, il 28 bianconero strozza troppo e la palla esca sul fondo

28′ altro lanci di Viviano per Mendes che viene colpito ancora duramente alla schiena, l’arbitro lascia proseguire poi interrompe il gioco tra le prosteste di tutti

26′ pericoloso il Palermo in area, batti e ribatti e tiro di Bruonori che termina sul fondo

24′ punizione sul lato destro dell’area rosanero, cross che Bellusci tenta di deviare di testa, palla sul fondo

23′ lancio di Viviano direttamente per ROdriguez che si invola verso l’area spallata di Aurelio che lo butta per terra, ammonito il rosanero

13′ OCCASIONE PALERMO partita molto dinamica senza soste, corner per il Palermo schema e cross per Brunori che incorna di testa Viviano si distende in tuffo e mette di nuovo in corner

8′ fallo di Di Tacchio su Di Mariano, punizione per il Palermo a 25 metri dalla porta, pallone telecomandato che termina sulle mani di Viviano

6′ cross di Bruonori bravo Bayeye a chiudere in corner

5′ ancora corner per i bianconeri stavolta a destra dopo un tiro di DI Tacchio dalla distanza deviato. BAtte Milanese, Gnhore ci prova di testa, pallone che esce sul fondo

3′ primo affondo dell’Ascoli che manovra benissimo con Mendes a fare da perno filtrante per Di TAcchio che tenta il cross deviato in corner

0′- Calcio di inizio batte il Palermo

