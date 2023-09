ASCOLI PICENO – Sono aperte le domande al bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Entro il 30 ottobre sarà possibile presentare l’istanza per l’assegnazione in locazione primaria (abitazione principale) e permanente a canone concertato (inferiore al canone del libero mercato immobiliare ma superiore a quello dell’edilizia sovvenzionata) di dieci alloggi di edilizia agevolata, di proprietà dell’Erap Marche, siti nel quartiere Pennile di Sotto.

“Continuiamo a lavorare – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – per dare risposta all’emergenza abitativa. A breve assegneremo altri 26 appartamenti alle persone in graduatoria per le case popolari, che si sommano ai dieci previsti da questo ultimo bando. Vogliamo dare un sostegno alle famiglie e garantire il diritto alla casa”.

L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha aggiunto: “Oltre a questi dieci appartamenti, in questo mese potremo contare su altri 26 alloggi messi a disposizione dall’Erap. Il nuovo bando di edilizia residenziale pubblica agevolata si rivolge a una fascia di persone con un reddito più alto rispetto a quello previsto per le case popolari”.

La domanda, a pena di esclusione dalla graduatoria, deve pervenire al Protocollo Generale del Comune di Ascoli Piceno entro e non oltre il 30/10/2023. Può essere presentata in forma cartacea, spedita tramite raccomandata A.R. (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini la domanda sarà ritenuta regolare se la data del timbro di partenza è contenuta entro la data sopraindicata) o via PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune

