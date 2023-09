ASCOLI PICENO- Il match winner, Pedro Mendes:”Oggi abbiamo sofferto e abbiamo vinto, faccio i complimenti a tutti e anche allos staff sanitario ho giocato con dodici punti alla gamba. Mi piace molto segnare in casa perchè è emozionante davanti ai tifosi. COnosco Viviano dallo Sporting e lui ha tanta esperienza e conosce il calcio italiano e estero, lui aiuta tutta la squadra anche il mister, è troppo importante avere un calciatore così esperto e intelligente.”

Il portiere bianconero Emiliano Viviano, analizza la vittoria contro la Ternana:”Sul rigore credo fosse fallo su di me poi l’arbitro ha deciso così ho cercato di spiegarlo. Sul gol annullato non c’erano dubbi sul primo, sul secondo non ho capito perchè era fuorigioco. Partita difficile piena di episodi, non meritavano di perdere ma neanche noi in altre situazioni. Sappiamo soffire e reagire, la prestazione è quella che cerchiamo oggi questi tre punti ce li prendiamo.”

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.