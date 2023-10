ASCOLI PICENO – Ritorna ad Ascoli Piceno, in piazza del Popolo, dal 6 all’8 ottobre, la quinta edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

Quello artigianale è un cioccolato privo di additivi e conservanti e con la giusta quantità di zuccheri e, diversamente da quello industriale, è prodotto in quantità limitate; il cacao, inoltre, ha delle proprietà benefiche che il cioccolato artigianale conserva. I maestri cioccolatieri dell’associazione nazionale “Choco Amore”, provenienti da varie regioni italiane, proporranno anche quest’anno diverse ricette regionali di cioccolato “puro”, un’eccellenza tutta italiana, al primo posto dalla Comunità Europea. Assidui frequentatori e turisti potranno gustare e acquistare un’ampia varietà di prodotti al cioccolato, dalla pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, da quello con i liquori a quello con la frutta secca. Non mancheranno, inoltre, varie forme di oggetti, attrezzi, personaggi della Walt Disney e molto altro. Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento per i bimbi, ci saranno anche laboratori gratuiti aperti a tutti, con l’intento di diffondere, specialmente tra le nuove generazioni, la cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Per partecipare prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it

“Anche quest’anno il centro storico ospiterà una grande eccellenza italiana: il cioccolato, e in generale il settore del food, rappresenta una grande opportunità a livello nazionale e locale. Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti e lavorare sul turismo gastronomico, perché ne abbiamo tutte le potenzialità -– ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Un altro appuntamento per gli ascolani e i visitatori che alimenta il calendario già ricchissimo di questa estate. Con la Festa del cioccolato promuoviamo una bontà riconosciuta a livello mondiale e allo stesso tempo facciamo conoscere Ascoli ai tanti turisti che vorranno partecipare a questo appuntamento– ha rilevato l’assessore agli eventi Monia Vallesi.

