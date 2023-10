Termina in parità il match tra Ascoli e Sampdoria valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – Termina in parità il match tra Ascoli e Sampdoria valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B.

Primo gol in bianconero per Nevstoroski al 48esimo del primo tempo, risposta di Borini dal dischetto al sesto minuto della ripresa. Ascoli che domina nella prima frazione ma va in confusione nel secondo tempo perdendo il filo del gioco.

Il tecnico bianconero, Viali: “Oggi specchio della situazione, primo tempo grande partita, siamo anche ripartiti nello stesso modo con alcune palle gol a inizio ripresa l’episodio del rigore ha sporcato la situazione. Un episodio fortuito ci ha condizionato. La cosa che comunque mi fa piacere anche così abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi abbiamo concesso pochissimo. Giusto valorizzare la prestazione ma dobbiamo essere più precisi. Nei 15 minuti finali situazioni imLe statistiche dei rigori faccio fatica ad analizzarle in maniera oggettiva sempre situazioni diverse casualità. La confusione nel secondo tempo? Abbiamo pagato il contraccolpo psicologico nel secondo tempo, aspetto mentale che conta moltissimo dopo quella situazione però anche in maniera disordinata sotto l’aspetto della prestazione ma anche dello spirito la squadra mi piace. Nevstoroski? Giocatore esperto e leader, aiuta molto ma lo spirito di gruppo è fondamentale la squadra ha un grande gruppo dietro. Ora conta anche fare i risultati dobbiamo essere più cinici. Potevamo raccontare un’altra classifica. Il salto di qualità sarà fare meno ma riuscire ad ottenere risultato.”

Il tecnico dei blucerchiati, Andrea Pirlo:“Prestazione che dovevamo fare, abbiamo cambiato modulo ma non è il modulo che dovevamo fare. Una battaglia che ci da un pò di morale tempo di recuperare i giocatori. Dal punto di vista caratteriale importante, nel secondo tempo abbiamo reagito altrimenti prendere gol in quel modo in quei momenti si paga. Bisogna essere affamati su ogni palla. Abbiamo fatto un buon secondo tempo. I cambi molto tardi? Abbiamo valutato di aspettare un pò per avere più gamba. Speriamo nel rientro di alcuni giocatori. Meglio l’Ascoli il primo tempo e noi il secondo, i dettagli cambiano i risvolti delle gare, partita giocata su tanti duelli questa è la serie B ci saranno tante partite così.”

TABELLINO DEL MATCH

