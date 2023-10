ASCOLI PICENO -Nella mattinata del 10 ottobre presso la casa di cura Villa Fiorita di Perugia, Luka Bogdan è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita in artroscopia dal Prof. Giuliano Cerulli.

Il capitano Eric Botteghin è stato sottoposto a risonanza magnetica al ginocchio sinistro. L’esito ha evidenziato una lesione al collaterale di media entità.

Il centrocampista bianconero Samuele Giovane è stato convocato in Nazionale Under 21 dal CT Carmine Nunziata. Dal 10 ottobre in ritiro con l’Under 20, ha lasciato il raduno degli azzurrini per raggiungere il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sede del ritiro Under 21. Giovedì 12 ottobre, alle 15:30, l’Italia del CT Nunziata affronterà l’Under 18 allo stadio di Tirrenia in un match amichevole. Martedì 17 ottobre è in programma Italia-Norvegia, alle ore 17:45, allo stadio “Druso” di Bolzano, incontro valido per le qualificazioni agli Europei 2025.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita di campionato Ascoli-Sampdoria, ha comminato al club bianconero un’ammenda di € 1.500,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni”.

PRIMVAERA ESONERO PER DI MICHELE. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della squadra Primavera David Di Michele.

