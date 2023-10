Il premio ‘TOP of the PID’ è un’iniziativa organizzata e promossa da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio”

ROMA- Dopo Smau Milano continua con soddisfazione una settimana all’insegna dell’innovazione digitale nelle Marche.

In occasione della Maker Fair di Roma, promossa dalla Camera di Commercio della Capitale e Punto Impresa Digitale con supporto del Ministero degli Affari Esteri e ITA , una impresa marchigiana è stata premiata quale vincitrice a livello Italia di TOP OF THE PID 2023 nella categoria “Manifattura Intelligente e Avanzata: soluzioni innovative nel settore manifatturiero che facciano uso di tecnologie 4.0″.

Si tratta di DIGIMARK SRL di Serra de Conti in provincia di Ancona. Il premio ‘TOP of the PID’ è un’iniziativa organizzata e promossa da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio” per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese .

Obiettivo di questa edizione del Premio era individuare e dare visibilità a iniziative e progetti innovativi di doppia transizione: digitale e “green” e DIGIMARK ha centrato l’obbiettivo con il software KAOS; la soluzione tecnologica si basa sull’integrazione di tecnologie 4.0, RTLS e digital twin, integrate con Kaos, sviluppato dall’impresa di Serra dei Conti, che raccoglie ed elabora i dati provenienti dal magazzino per monitorare e rendere più efficiente la gestione della logistica interna delle imprese manifatturiere. Tale soluzione ha permesso all’azienda Bosa spa, leader nel comparto dello stampaggio metalli, di localizzare le merci in tempo reale, automatizzare l’inventario e ridurre gli errori di prelievo. Inoltre, il digital twin permette di elaborare strategie più efficienti di gestione del magazzino.

A ritirare il premio, nella cerimonia ospitata da Maker Faire Rome – evento che facilita e racconta l’innovazione tecnologica connettendo le persone e le idee – il CEO di Digimark Sauro Simonetti che spiega:

“Kaos è una soluzione tecnologica di logistica avanzata, in grado di apportare miglioramenti significativi all’efficienza aziendale. Nel caso di studio presentato, studiando i dati raccolti dall’infrastruttura RTLS ed elaborati con il software Kaos, l’azienda è riuscita sia a superare le criticità presenti in magazzino che ad anticipare problematiche future nella gestione delle merci. Le potenzialità del nostro progetto sono molteplici, una tra tutte è la sua flessibilità di impiego: oltre alla localizzazione degli oggetti in magazzino e in ambiente produttivo, può essere applicata anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro”

Soddisfatto il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini

” Si chiude con un riconoscimento alla capacità digitale delle Marche a Maker Fair Rome, luogo in cui i protagonisti dell’innovazione europea si incontrano, si confrontano, scoprono le novità e fanno affari, la settimana aperta dalla due giorni a City Life a SMAU Milan dove un sesto delle imprese presenti era marchigiana. Una regione la nostra che ha molta strada da fare sul fronte innovazione ma che mostra una grande vitalità: siamo comunque i primi in Italia nel rapporto start up per numero di abitanti. Trovo particolarmente importante che DIGIMARK abbia vinto nella categoria manifattura digitale: questa realtà è la prova di come la nostra tradizione possa evolversi e distinguersi anche in uno scenario tecnologicamente tanto mutato rispetto a quello in cui storicamente ha operato e si è fatta valere”

A Roma, inoltre, sono state presentate come BESTCASE le attività di Pid Lab organizzate dalla Camera di Commercio delle Marche, eventi di formazione e confronto sulle tecnologie digitali con momenti dimostrativi: il prossimo a Jesi, presso I-Labs Industry, il 25 ottobre, sarà dedicato al tema ” Robotica a misura di PMI” e realizzato in collaborazione con UNIVPM.

