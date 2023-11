Risorse per oltre 400mila euro per il servizio sgombraneve sulle strade provinciali

ASCOLI PICENO – Risorse per oltre 400mila euro per il servizio sgombraneve sulle strade provinciali.

L’Amministrazione Provinciale ha dato il via, in questi giorni, ad una serie di cospicui interventi, numerosi dei quali già in corso o in fase di cantiere, che coinvolgono in maniera puntuale e articolata il sistema della mobilità delle aree interne della Provincia.

“Complessivamente le attività di manutenzione straordinaria poste in atto riguardano ben nove strade di collegamento di numerosi Comuni del comprensorio montano e collinare – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Loggi – si tratta di un pacchetto di investimenti che ammontano ad oltre un milione e 600 mila euro, diretti a rafforzare la sicurezza e la fruibilità di assi viari fondamentali per la comunità locale, soprattutto con riguardo agli utenti che si spostano ogni giorno per lavoro e scuola”.

“Il rilevante investimento messo in campo costituisce un segnale importante di attenzione dell’Amministrazione Provinciale per le aree interne – dichiara il Vice Presidente della Provincia Giovanni Borraccini – e rappresenta uno step di interventi, a cui ne seguiranno molti altri nei prossimi mesi, per risolvere varie criticità. Ringrazio gli uffici del Servizio Viabilità per l’impegno profuso per questo risultato”.

“In vista della imminente stagione invernale – aggiunge il Consigliere Provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli – la Provincia ha inoltre già stabilito risorse di circa 445 mila euro per il servizio sgombraneve, pronto ad entrare in funzione con le ditte incaricate qualora fosse necessario in relazione a condizioni meteo avverse per assicurare collegamenti e mobilità in tutto il territorio, specie nelle aree interne”.

Entrando nel dettaglio delle attività di cantiere posti in essere: sono attualmente in corso lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale e del piano viabile di vari tratti della S.P. n. 14 Castel di Croce e della S.P. n. 93 Venarottese dell’importo di circa 790 mila euro.

Ammontano invece a oltre 805mila euro i lavori di bitumatura e rifacimento delle barriere di sicurezza delle seguenti strade provinciali: S.P. n. 129 Trisungo, S.P. n. 89 Valfluvione, S.P. n. 34 Forca di Presta, S.P. n. 119 Tallacano, S.P. n. 187 Villa Pera Ponte Aso, S.P. n. 134 San Ruffino – Villa Conti e la S.P. n. 120 Ponte Moia – Rigo.

