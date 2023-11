ASCOLI CALCIO – Bianconeri a lavoro per il prossimo match, torna sulla panchina del Picchio Fabrizio Castori e l’Ascoli scenderà in campo con il 3-5-2. Ad arbitrare il match tra Reggiana e Ascoli, valido per la 14^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 25 novembre, alle ore 14, al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia,ad arbitrare sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.Gli assistenti sono Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Antonio Severino di quella di Campobasso. Quarto Ufficiale Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Tra gli ex di giornata, l’Ascoli ritrova l’attaccante Cedric Gondo. Reggiana a quota 15 in classifica, contro un Ascoli che a quota 12 è in piena zona playout appaiato con il Lecco. Una sfida importante che potrebbe far rialzare morale e autostima ai bianconeri che sembravano essere entrati in un tunnel, esonerato mister Viali con il nuovo tecnico cambiano modulo e ritmi di lavoro. a spiegarlo è Patrizio Masini, nella conferenza stampa settimanale, che ha parlato dell’avvicendamento sulla panchina dell’Ascoli e di come la squadra si sta preparando alla sfida di sabato con la Reggiana: “Il cambio tecnico ha portato molte variazioni sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività, le doti migliori di Castori sono carisma e personalità, ci trasmette grande entusiasmo negli allenamenti. La Reggiana ha molte qualità ed individualità, dovremo ottenere il miglior risultato possibile, daremo il massimo. Ad Ascoli mi sono trovato bene fin dall’inizio, era la prima esperienza in B; non mi aspettavo di giocare titolare nelle prime quattro partite, così come non mi aspettavo di non giocare nelle ultime otto, cercherò di riguadagnare qualche minuto. Sono cresciuto come mezzala e mediano, nel 3-5-2 ho fatto anche il quinto a destra o il quarto; nel 3-4-1-2 potrei essere anche impiegato sulla trequarti con caratteristiche più di aggressività che di costruzione”.

