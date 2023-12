APPIGNANO DEL TRONTO – Il Natale si avvicina, ed in occasione delle festività natalizie, Appignano del Tronto sarà protagonista di diversi eventi artistici, culturali e di volontariato dedicati alla cittadinanza in tutte le sue fasce di età.

Grazie al programma natalizio organizzato in collaborazione fra il Comune di Appignano del Tronto e le associazioni locali ovvero la Pro Loco, il Corpo bandistico e la Parrocchia di San Giovanni Battista sarà possibile trascorrere momenti di socialità, in cui sarà protagonista l’arte nelle sue diverse forme: musica, teatro, spettacoli artistici e laboratori creativi per bambini e anche buon cibo.

Il primo evento avrà luogo il 6 dicembre, presso la Palestra comunale, alle ore 10:30. Si tratta di un’iniziativa organizzata dal comune di Appignano del Tronto in collaborazione con Rise Against Hunger Italia, un’associazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione aiuti umanitari. L’evento consisterà nel confezionamento di kit alimentari in favore della popolazione Ucraina colpita dalla guerra ormai da due anni.

L’8 dicembre avrà luogo la festa in onore di Santa Cecilia, organizzata dal Corpo bandistico. L’animazione della Santa Messa con esibizione finale si svolgerà presso la Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 11:00.

Lo spettacolo teatrale “La Parata”, a cura di La Casa di Asterione, e con protagonisti i giovani attori del corso di teatro per ragazzi di Appignano, avrà luogo il 10 dicembre, presso il Teatro S.A.L.E, alle ore 18:00. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al numero 0736/817701 o scrivendo una email a [email protected].

Il 16 dicembre saranno protagonisti i bambini, con lo spettacolo di Natale del coro “hAPPI kids”, con la partecipazione del mago Manuel. L’evento, a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista, si svolgerà al Teatro S.A.L.E alle ore 21:00.

Il 17 dicembre, alle ore 16:30, presso il Teatro S.A.L.E, ci sarà la lettura animata ed il laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni, intitolato “Aspettando Natale” a cura della Compagnia Teatrale 7-8 chili. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al numero 0736/817701 o scrivendo una mail a [email protected].

Gli eventi continuano ed il 22 dicembre, alle ore 21:00, presso il Teatro S.A.L.E ci sarà il concerto di Natale dell’Ensemble Chitarristico Piceno.

Torna anche quest’anno la tradizionale Processione dell’Anno Vecchio, evento molto importante per il territorio che ogni anno richiama centinaia di turisti provenienti da tutta Italia; organizzata dalla Pro Loco di Appignano del Tronto. Il 30 dicembre, a partire dalle ore 17:00, avrà luogo la Veglia Funebre che si svolgerà nel Centro Storico del paese.

Il 31 dicembre si svolgerà la Processione dell’Anno Vecchio, a partire dalle ore 18:00. Arte, tradizione, spettacolo e divertimento si uniranno in un connubio emozionante in grado di regale un momento originale di socialità e divertimento, in attesa del nuovo anno.

Il 6 gennaio ci sarà l’evento “Bef…una befana per te!”. Alle ore 15:00 avrà luogo la tombola con i bambini e famiglie. A seguire ci sarà l’esibizione di Natale del coro Happy kids e la premiazione del “concorso dei Presepi”. Alle ore 17.30 avrà luogo la Santa Messa. L’evento, a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista, si svolgerà presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

L’Eco passeggiata della Befana fra i Calanchi Grigio Azzurri si svolgerà il 7 gennaio. Il ritrovo e la partenza saranno in Piazza Umberto I, alle ore 9:00. È necessaria prenotazione al numero 0736/817701 o scrivendo una mail a [email protected].

Il 13 gennaio ci sarà lo spettacolo teatrale “Casa Anton”, a cura di G.Ad’A. Gruppo amici dell’arte APS. L’evento si svolgerà presso il Teatro S.A.L.E. alle ore 21:15. Per partecipare allo spettacolo è necessaria la prenotazione al numero 0736/817701 o scrivendo una mail a [email protected].

Il 16 gennaio ci sarà la tradizionale Festa di Sant’Antonio con la consegna del panino con arista e verdure. L’evento, a cura di Pro Loco Appignano del Tronto, si svolgerà presso la chiesa di Santa Maria del Piano Santo, a partire dalle ore 17:30.

Gli eventi delle festività natalizie si concluderanno il 21 gennaio, con la festività di Sant’Antonio. Presso la chiesa di S. Giovanni Battista ci sarà la benedizione del pane, alle ore 9:00, ed in seguito alla Santa Messa, ci sarà la consegna del pane benedetto presso la Piazza Umberto I.

