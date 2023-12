ASCOLI PICENO – In un comunicato giunto in redazione, la stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico ha fatto sapere di essere intervenuta nella serata di venerdì 8 dicembre per recuperare due escursionisti.

I due, al sopravvenire del buio, avevano perso la traccia nella zona della Macera della Morte, Monti della Laga (AP) Una volta raggiunti dai tecnici del CNSAS e dai Vigili del Fuoco, e accertate le condizioni di salute, sono stati riaccompagnati a valle.

Vigili del Fuoco Ascoli

