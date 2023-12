ASCOLI PICENO – È stato pubblicato sul sito istituzionale il bando per l’erogazione di contributi comunali a sostegno del canone di locazione residenziale per l’anno 2023. Possono presentare domanda i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso di determinati requisiti presenti nel bando. La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.comune.ap.it ed in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 secondo una delle seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);

• a mezzo pec: [email protected];

• a mezzo e-mail: [email protected].

Per informazioni sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Abitative ai numeri 0736/298562 – 298593 e all’Ufficio relazioni con il Pubblico ai numeri 0736/298916 – 298917 – 298910 – 298969. Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2023, pena l’esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

