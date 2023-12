PISA – L’Ascoli non riesce a ripetere la bella prestazione vista contro il Catanzaro e perde di misura contro il Pisa di mister Alberto Aquilani con il gol al 44esimo del primo tempo di Mlakar che decide il match.

Poche emozioni e poco spettacolo per i i 6705 spettatori presenti allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. SI tratta della decima sconfitta per i bianconeri che rimangono fermi a 16 punti in classsifica e un terz’ulitmo posto che significa retrocessione diretta. Il 26 dicembre i bianconeri torneranno in campo al “Del Duca” contro il Cittadella, attualmente al quinto posto in classifica dopo la vittoria odierna per 4a1 sullo Spezia, sperando di chiudere il 2023 con una vittoria per tirare un sospiro di sollievo.

Questo il commento di Mister Castori al termine di Pisa-Ascoli:

“E’ una sconfitta che faccio fatica ad accettare, abbiamo perso senza che il Pisa sia entrato in area di rigore, ad eccezione del gol. E’ una sconfitta inverosimile e incredibile, questa partita non si doveva perdere e invece l’abbiamo persa in maniera incredibile”.

Questo il commento a fine gara di Patrizio Masini:

“Per come è andata la partita il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, dispiace aver perso per un solo tiro in porta del Pisa, ma diciamo queste cose da inizio anno, siamo dispiaciuti e comprendiamo il malcontento dei tifosi, abbiamo provato a pareggiarla, non ho visto una squadra rassegnata Devo tanto a Mister Castori perché mi ha dato fiducia dopo due mesi che non giocavo”.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

