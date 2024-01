ASCOLI PICENO – Nella consueta conferenza di fine anno svoltasi presso la questura di Ascoli Piceno, Giuseppe Simonelli ha voluto stilare un bilancio dell’anno appena trascorso.

Lo ha fatto insistendo su un punto particolarmente importante: quello della prevenzione.

Il questore ha infatti parlato della sua importanza nell’ambito del contrasto ai crimini commessi sul territorio, in particolare per quanto riguarda quello della truffa agli anziani.

La questura ha già preso le dovute misure, organizzando degli incontri specifici finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione di tale fenomeno.

Il corso, rivolto tanto alle possibili vittime quanto ai familiari, sta riscontrando molto seguito, segno che una buona pedagogia, unitamente al lavoro delle Forze dell’Ordine, può essere determinante nella lotta alla truffa di cui sopra.

La conferenza stampa è poi proseguita con il bilancio dei dati relativi l’attività sul territorio nell’anno appena trascorso.

Queste le parole del questore Simonelli: “Mi piace parlare di prevenzione, poiché è ciò a cui mi sono dedicato da quando è iniziato il mio mandato. Grazie ad essa, si registrano drastici cali, sia nella criminalità, sia nei piccoli commerci di stupefacenti. Per quanto concernono le persone controllate, queste sono aumentate del 18% , e cioè 60 mila contro 40 mila del 2022.

Trattasi naturalmente di un dato realizzato dal commissariato di San Benedetto del Tronto e dalla Polizia locale – Stradale, Ferroviaria e Postale – . Aumentati inoltre i mezzi controllati del 19%: da 20 mila a 25 mila. Stessa cosa per gli arrestati (da 64 a 91). Nel merito dei fogli di via, inteso come ammonimento verso persone che compiono azioni potenzialmente pericolose, notiamo un aumento del 5%: da 57 a 60. Con tale provvedimento viene imposto loro di non fare ritorno in un dato territorio per un periodo stabilito. Le recenti vicende nazionali non hanno invece fermato il fenomeno delle violenze domestiche e dello stalking. Infatti, i dati a riguardo sono decisamente aumentati. Non solo: i Daspo, in special modo quelli urbani, hanno conosciuto un incremento dell’85%; aumentate altresì le ordinanze per le manifestazioni (da 713 a 748), mentre rimangono stazionarie quelle per le manifestazioni sportive. Nell’ambito dell’attività della Polizia Stradale – prosegue Simonelli – i dati ci parlano di un’intenso impegno. Non a caso, le pattuglie hanno agito in 8 mila posti di blocco, con un report di 10 mila violazioni stradali; 1012 soccorsi e 159 documenti di guida che sono stati ritirati. Nell’ambito dell’attività della polizia ferroviaria, si registrano 104 treni scortati e 56 lungolinea. Per quanto concerne il lavoro della polizia postale – prosegue- non è stato possibile stilare un bilancio esatto dell’attività profusa. Ciononostante, il loro lavoro resta encomiabile e prezioso. In tema di reati notiamo una flessione, poiché questi sono scesi del 6% in un solo anno. In particolare, nell’ambito dei furti e delle rapine. Il fenomeno più duro da contrastare – conclude – resta invece quello delle truffe agli anziani. Queste sono passate dalle 46 del 2022 alle 60 del 2023. A tal proposito, abbiamo organizzato molteplici corsi, finalizzati alla prevenzione di questi fenomeni. Tali incontri sono aperti tanto alle possibili vittime quanto ai familiari delle stesse”.

