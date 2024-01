ASCOLI PICENO – Il gladiatore Russel Crowe dopo una lunga ricerca ha scoperta antenati italiani e come ha dichiarato l’attore: “è risultato che il mio bis-bis-bisnonno, da parte materna, che arrivò in Nuova Zelanda nel 1864 era Luigi Ghezzi, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, figlio di Agostino e Annunziata, nata a Parma. Luigi – racconta la star – era andato a lavorare in Argentina, si era imbarcato per l’India, fece naufragio e finì a Città del Capo dove incontrò e sposò Mary Ann Curtain. Emigrarono in Nuova Zelanda”.

La star del cinema che risulta avere un’antica parentela ascolana sarà ospite alla serata di giovedì’ del Festival di Sanremo 2024, ad annunciarlo lo stesso conduttore Amadeus.

Le Marche che al Festival saranno presenti anche tramite la presenza al Villaggio del Festival con una serie di eventi che racconteranno l’intero territorio avrà così anche un ulteriore rilevanza con la presenza del famosissmo attore che avrà modo di conoscere più da vicino le sue origini.

Nel video del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti il saluto di Russel Crowe

