ASCOLI PICENO – Saranno in vendita dalle ore 16 di oggi, martedì 16 gennaio, i biglietti (settori locali) per assistere alla partita ASCOLI-BARI, valida per la 21^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 21 gennaio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli. E’ possibile acquistarli online o nei punti vendita Ticketone.

Potranno acquistare i biglietti per i settori locali solo i residenti nelle Marche e in Provincia di Teramo o i sottoscrittori della tessera del tifoso dell’Ascoli a prescindere dalla residenza.

I tifosi del Bari, residenti in Puglia, potranno acquistare i tagliandi dalle ore 10:00 di oggi solo per il settore Ospiti.

Inoltre, il cambio nominativo sarà consentito solo per gli abbonamenti (con tariffa INTERO) e non per i biglietti.

