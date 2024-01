Ascoli-Bari, primo match casalingo del 2024, valido per la 21^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al Del Duca , domenica 21 gennaio, alle ore 16:15.

ASCOLI PICENO- Un “Del Duca” gremito quello che attende i bianconeri di Mister Castori.

Nel settore ospiti: 900 i tifosi dei galletti, i dato provvisorio degli spettatori è 6825 (ospiti e abbonati compresi)

Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match

“A Parma abbiamo fatto una prestazione importante, che dimostra la crescita della squadra, ma non dev’essere una tappa provvisoria, bensì il nostro modo di interpretare le partite, siamo migliorati e questo deve essere un punto di partenza. La difesa? Bellusci ha disputato una grande partita perché è un giocatore forte e importante per questa squadra. Anche Botteghin ha fatto una gran partita, ma mi piace allargare i meriti anche agli altri, Viviano, Quaranta. Se subiamo pochi gol vuol dire che la squadra è diventata solida, una squadra dev’essere brava a difendersi in undici ed attaccare in undici”.

Sul Bari: “La consapevolezza dell’ultima gara ci deve dare convinzione, il Bari è una squadra oggettivamente forte, l’anno scorso ha perso la Serie A a trenta secondi dalla fine, bisognerà dare tutto e anche di più per portare a casa tre punti, che per noi sono di vitale importanza. Il Bari ha un organico di grandissimo livello, ma noi dobbiamo pensare a far bene le cose che sappiamo, con le nostre attitudini e caratteristiche. Conosco Marino da tanti anni; domani noi punteremo su aggressività, corsa e ritmo, il Bari cercherà d’essere veloce nel palleggio – sua prerogativa – e bravo ad attaccarci. La spunterà chi sbaglierà meno”.

Questo il giudizio sui nuovi innesti e sul mercato: “Väisänen è arrivato ieri, è un ragazzo attento, concentrato, intelligente, ha voglia ed entusiasmo, si è presentato molto bene, ha avuto un approccio molto positivo coi compagni e con lo staff. Streng è un 2001, un attaccante che secondo me ha dei numeri che bisogna fargli tirare fuori, ha gamba, è forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, lavorandoci può crescere molto, i ragazzi del nord Europa sono sempre molto diligenti, applicati e volenterosi, oltre che dotati di struttura fisica, aspetto che non guasta.

Vasquez è arrivato stamattina, ce ne ha parlato bene Brambilla, il nostro preparatore dei portieri; l’intenzione della Società è di mandare a giocare Barosi. Vasquez è un giocatore da scoprire, ma le referenze sono più che positive.

I ragazzi che abbiamo preso l’ho condivisi col Direttore, ha fatto un ottimo lavoro; sono arrivati con mentalità e caratteristiche, sono profili giusti per questo tipo di squadra. La Società sa che dobbiamo integrare ulteriormente l’organico perché in alcuni reparti siamo pochi”.

Falzerano: “Era reduce da inattività quando è rientrato a Parma e ha fatto bene finché è stato in campo, anche a lui serve minutaggio che solo la partita può dargli per prendere condizione, mi aspetto progressi; la fascia laterale è il suo ruolo, quinto o quarto cambia poco”.

Valzania: “Abbiamo fatto acquisti mirati su ruoli specifici, sappiamo che Valzania gioca meglio mezzala destra e per questo l’abbiamo preso. Ha bisogno di giocare per prendere condizione, è sempre la partita il metro di valutazione, l’ho visto in crescita questa settimana, ha solo bisogno di giocare”.

Sul reparto avanzato: “Stanchezza in attacco? Hanno giocato sempre gli stessi per cause di forza maggiore, Nestorovski è stato infortunato ed è rientrato a Parma, ma non è il caso di parlare di stanchezza, dopo la sosta si è giocato solo una volta. Arriverà il momento opportuno per fare rotazione con lo scopo di portare tutti in condizione – questo vale per tutti i reparti – ma la squadra ha un assetto e un modo di giocare, quindi tanti cambiamenti non sarebbero positivi”.

Fattore Del Duca: “Il fattore campo è importantissimo, conosco il calore, l’affetto e la passione dei nostri tifosi, possono rappresentare il dodicesimo uomo in campo, mi aspetto grandissima partecipazione e sostegno e noi in campo cercheremo di meritarcelo, non mi piace chiedere l’appoggio, dobbiamo essere noi a buttarci nel fuoco e questo i tifosi lo apprezzano”.

Sono 23 i convocati di Mister Castori per Prime convocazioni per Streng, Väisänen e Vasquez; assenti Bellusci, squalificato, e Bayeye, che domani sarà impegnato con la Nazionale congolese contro il Marocco per la Coppa d’Africa.

PORTIERI: 12 Bolletta, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 33 Botteghin, 13 Celia, 54 Falasco, 14 Quaranta, 96 Rossi, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41 Valzania

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng

Indisponibili: Bogdan, Caligara, Haveri, Kraja, Tavcar

Diffidati: Falasco, Masini, Nestorovski

Squalificati: Bellusci

