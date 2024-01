Ascoli-Bari, 21^ giornata del Campionato di Serie BKT.

Stadio “Cino e Lillo Del Duca” domenica 21 gennaio ore 16.15.

Nel settore ospiti: 900 i tifosi dei galletti, dato provvisorio degli spettatori è 6825 (ospiti e abbonati compresi)

ARBITRO Davide Ghersini della sezione di Genova

Assistenti Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Domenico Fontemurato sezione Roma 2. Quarto Ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza, al VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Väisänen, Botteghin, Quaranta; Falzerano (44’ st Adjapong), Valzania (1’ st Nestorovski), Di Tacchio (33’ st Giovane), Masini, Falasco (1’ st Celia); Mendes, Rodriguez (16’ st D’Uffizi). A disp. Bolletta, Vasquez, Streng, Milanese, Manzari, Maiga Silvestri, Rossi. All. Castori

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval (39’ st Menez), Matino, Vicari (39’ st Zuzek), Ricci; Maita, Benali, Edjouma (31’ st Lulic); Kallon (14’ st Puscas), Nasti (14’ st Pucino), Sibilli. A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Lulić, Astrologo, Acampora, Morachioli. All. P. Marino

RETI: 9’ pt rig. Sibilli (B), 19’ pt Edjouma (B), 26’ st rig. e 34’ st Mendes (A)

NOTE: Ammoniti Nasti (B), Falasco (A), Di Tacchio (A), Edjouma (B), Kallon (B), Benali (B), Botteghin (A), Väisänen (A).

Spettatori 7.689 (3.324 abbonati) per un incasso di 78.022,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 3’ pt, 6’ st.

Queste le dichiarazioni di Mister Castori al termine di Ascoli-Bari:

“La gara è iniziata con un rigore moderno, come lo chiamo, basta un soffio ed è rigore, è stato un episodio, forse siamo stati un po’ superficiali, l’arbitro aveva detto al calciatore del Bari di rialzarsi e poi col Var è cambiato tutto. E’ stato l’ennesimo rigore in casa. Il secondo gol è stato una ripartenza, poi, col Bari in doppio vantaggio, abbiamo perso un po’ di lucidità, ma non abbiamo mai mollato. Avevamo la convinzione di poter riprendere la partita, stiamo diventando squadra, rimontare due gol al Bari, dopo il pareggio di Parma, vuol dire che la squadra sta prendendo consistenza. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato una condizione atletica straordinaria, andavamo il doppio di loro. Col pareggio ci siamo resi giustizia da soli, riprendendo una gara che non era giusto perdere”

Questo il commento a caldo di Pedro Mendes, autore della doppietta bianconera

“Oggi avremmo meritato di più, abbiamo regalato due gol all’avversario, ma poi abbiamo fatto un secondo tempo da Ascoli e da questo dobbiamo ripartire. Chi è entrato ha cambiato la partita e dobbiamo capire che, anche partendo dalla panchina, possiamo aiutare la squadra. Non dobbiamo guardare la classifica, questa è la nostra Champions”.

Queste le dichiarazioni di Sauli Väisänen, all’esordio in maglia bianconera:

“Conosco il calcio della Serie B, ho giocato tante volte contro le squadre di Castori, quindi non è stato così difficile inserirmi, ho trovato un gruppo di veri uomini. Contro Botteghin ho giocato tante volte, anche in Italia, ora giochiamo insieme, come uomo e calciatore ho grande rispetto per lui, ha fatto una bella carriera. Anche se non sono giovanissimo, da lui posso imparare tanto”.

