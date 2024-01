Dalla 45esima edizione del Sigep di Rimini arrivano ottime notizie per il futuro dell’imprenditoria picena.

Nella mattinata di martedì 23 gennaio, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè ha ospitato la premiazione dei maestri gelatieri di Cna Agroalimentare, che anche quest’anno ha potuto contare su uno stand dedicato per convegni, concorsi e laboratori.

Tra le eccellenze artigiane provenienti da tutta Italia, la commissione ha scelto di riservare il Premio Maestri Gelatieri Cna 2024 a Valentina Ferri, 38enne titolare della gelateria Cico Blu di Ascoli.

Alla presenza della responsabile Cna Agroalimentare Ascoli Piceno Caterina Mancini, del responsabile regionale Gabriele Di Ferdinando, della presidente nazionale Francesca Petrini e della coordinatrice nazionale Valeria Baranello, con Valentina impegnata a prendersi cura delle sue due bambine, a ritirare il premio è stata sua madre Rita Cotugno, impaziente di condividere con tutta la famiglia l’importante riconoscimento riservato alla gelateria Cico Blu.

Nel suo laboratorio di viale Marconi, Valentina porta avanti con passione e straordinaria competenza l’esperienza ultratrentennale maturata dalla sua famiglia, confermando ogni giorno la bontà della tradizione picena e marchigiana in un momento storico complesso per la gelateria artigianale.

A testimoniarlo ulteriormente sono i dati relativi alle gelaterie e pasticcerie attive ad Ascoli e sul territorio provinciale, che al netto della significativa flessione generale a cui il tessuto imprenditoriale ha assistito nell’ultimo decennio mettono in luce le difficoltà affrontate dai maestri artigiani del territorio.

In particolare, nel 2023 Ascoli poteva contare su 23 attività di gelateria e pasticceria, 4 in meno rispetto alle 27 presenti nel 2013. Ampliando l’orizzonte al panorama provinciale, invece, l’elaborazione del Centro studi Cna Marche sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio delle Marche evidenzia una diminuzione di 20 unità tra le 111 gelaterie e pasticcerie del 2013 e le 91 attive lo scorso anno.

«Grazie a una scrupolosa attenzione riservata alla cura e alla selezione delle materie prime, abbinata al saper fare che da sempre contraddistingue la famiglia Ferri, Valentina è stata selezionata dalla commissione come miglior rappresentante dei giovani maestri gelatieri d’Italia nell’ambito della fiera di settore più importante al mondo – afferma Caterina Mancini – Si tratta indubbiamente di un risultato straordinario, non solo per la nostra associata ma anche per l’intero comparto dell’arte dolciaria, che attraverso la valorizzazione della lavorazione artigianale si conferma in grado di reggere l’urto della crisi e di raggiungere traguardi prestigiosi a livello nazionale».

